All'Uci Cinema Bicocca l’anteprima del cartone "Peppa’s Cinemas Party"

Domenica 18 febbraio presso UCI Bicocca si festeggeranno i 20 anni di Peppa Pig, l’amatissimo personaggio protagonista della serie animata prodotta dallo studio Astley Baker Davies.

Per l’occasione la multisala ospiterà il Peppa’s Cinema Party, una grandissima festa pensata per i più piccoli e le loro famiglie, che potranno cantare, ballare e giocare con Peppa Pig e tutti i suoi coloratissimi amici.

La festa

Durante il Peppa’s Cinema Party Hasbro Italia in collaborazione con Nexo Digital invita tutte le famiglie italiane a vivere una speciale esperienza cinematografica: verranno infatti proiettati dieci nuovissimi episodi in anteprima esclusiva proprio per il cinema.

Inoltre, nel corso del Peppa’s Cinema Party, sono previste inoltre tantissime sorprese per i più piccoli.

Tra entusiasmanti sorprese e nuovi episodi, le famiglie potranno vivere una giornata di divertimento grazie a un mix di live action, animazione e tanta musica.

Prenotazioni

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse di UCI Bicocca, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito dedicato.