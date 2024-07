Anteprima La Singla di Paloma Zapata

Martedì 2 luglio, ore 21.30, AriAnteo Fabbrica del Vapore ospiterà l’anteprima di La singla di Paloma Zapata. La proiezione sarà preceduta dall’esibizione delle allieve di Elena Fontana, insegnante di Flamenco a Milano, rendendo omaggio alla forza, all’eleganza e alla vitalità che vive in ogni Donna e che il Flamenco porta in essere.

L’evento si inserisce nel progetto Revolution is woman, che vede Fabbrica del Vapore ideatrice di una selezione di film che celebrano storie di incredibile potenza e ruoli femminili straordinari.





Il film esplora la storia della bailaora Antonia Singla, nata nelle baracche della Barceloneta nei primi anni ‘50, che nonostante la sordità riuscì a far sua l’arte del flamenco. In poco tempo divenne un fenomeno, a soli 17 anni fece entusiasmare personalità come Dalì e Jacques Cousteau. La Singla arrivò a esibirsi all’Olympia di Parigi, ma alla fine degli anni ‘70 scomparve all’improvviso dalle scene.