Antiquariato in Zeedia

Antiquariato in Zebedia tredicesima edizione dicembre-gennaio 2020/2021.



Diventata una tradizione milanese giunta alla tredicesima edizione, fino al 30 gennaio 2021 tutti i giorni (dalle 11.30 alle 19.00 orario continuato), in via Zebedia 2, nelle splendide sale dei chiostri di Sant'Alessandro, nel cuore della vecchia Milano, sarà possibile visitare " Antiquariato in Zebedia" , ed acquistare pezzi unici a prezzi straordinari. E' un brocantage basato su molti pezzi di valore, quindi è possibile realizzare un buon affare in quanto chi acquista può trovare mobili, oggetti, bigiotteria vintage, sedie, quadri, di alto antiquariato, risalenti anche al XVII secolo, oppure pezzi di modernariato, decò, design e vintage.

Antiquariato in Zebedia, via Zebedia 2, Milano.



https://www.facebook.com/antiquariato.zebedia/?ref=bookmarks

https://www.instagram.com/antiquariato.zebedia/



info:antiquariato.zebedia@gmail.com

+393358241638