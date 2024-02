Antonella Tamiano presenta "Rose rosse e versi d'amore"

Sarà presentato a Milano il nuovo libro della scrittrice Antonella Tamiano



Ospite "dell'Associazione Culturale Regionale Pugliesi di Milano" che il prossimo 3 marzo 2024 alle ore 17:00 presenterà il libro della scrittrice leccese Antonella Tamiano. L'autrice dialogherà con il giornalista e regista teatrale Paolo Rausa, Alcuni passi del libro verranno letti e interpretati a cura di Ornella Bongiorni, Paola Matesi, Rosa Fiorese e Tiziana Trenti.

Intermezzi musicali a cura di Armando Pisanello.



Il libro: pubblicato lo scorso 25 ottobre del 2023 dalla casa editrice PAV edizioni, fa parte della collana “AONIA”. Dal titolo “Rose rosse e versi d’amore” è una raccolta di poesie ispirate all'amore. Il volume ha vinto un importante riconoscimento la prestigiosa targa “Alfiere dell’arte e della poesia” nella sezione dedicata al libro inedito. Un premio conferito dall'Accademia dei Bronzi di Catanzaro.



L'autrice: Antonella Tamiano è pittrice e scrittrice, laureata in Beni Culturali, vanta una pregevole carriera artistica. Autrice di romanzi e volumi poetici è alla sua ottava pubblicazione. Molti dei suoi racconti e poesie sono contenuti in antologie in Italia e all'estero. Ha vinto numerosi premi e trofei nella scrittura e nella pittura. Tra i più prestigiosi il primo posto al premio letterario “Book for peace” edizione 2018, 2020 e 2021 a Roma. Il primo premio al prestigioso premio G.Belli edizione 2018 al Campidoglio Roma. Il premio alla carriera edizione 2018 a Rende (CZ). Il prestigioso premio al concorso poetico a Ville de Pollestres in Francia edizione 2019. Il premio “Amori sui generis” 2020 a Grosseto. A partecipato alla trasmissione televisiva di Marzullo su Rai 1 “Mille e un libro”, è stata ospite di trasmissioni televisive locali promuovendo i suoi libri con successo. Ha pubblicato un'antologia poetica in America a Buoenos Aires nel 2018.





Info: Associazione Regionale Pugliesi di Milano, via Marsala 10, mail: arpugliesi@gmail.com, tel. 334 3774168