Antropos project struttura autopoietica - Mostra personale di Annamaria Papalini

Mostra personale di Annamaria Papalini





ANTROPOS PROJECT Struttura Autopoietica



Galleria “Lo Spazio Bianco” - Via Filippo Tommaso Marinetti 2 (20127) Milano Dal 29 ottobre al 12 novembre 2021



Inaugurazione: venerdì 29 ottobre 2021 ore 18:00-21:00



Il 29 ottobre 2021 presso la galleria “Lo Spazio Bianco” di Milano sarà inaugurata la mostra personale di Annamaria Papalini dal titolo “Àntropos Project – Struttura Autopoieutica”: un’esposizione pittorica itinerante che collega e rafforza un precedente appuntamento “Terra Mia” presentato al pubblico il 2 Febbraio 2020 a Roma presso Arte Borgo Gallery.

Al centro di “Àntropos Project” con un numero significativo di dipinti è posto l’Essere in qualità di Antropos chiamato a individuare il proprio posto nella realtà fenomenica. Se la prima esposizione “Terra Mia” verteva sul senso di appartenenza dell’uomo alla sua Terra riconoscendo nel Pianeta che nutre ogni forma di vita la sua dimora fisica e spirituale come radice di uno stesso albero“Struttura Autopoieutica” affronta temi più complessi come l’intero sistema vivente capace di sostenersi e rinnovarsi in cui lo sviluppo della tecnica assume un ruolo secondario.



L’arte pittorica di Annamaria Papalini realizzata con pigmenti naturali uniti all’uovo rimanda ad antiche tecniche compositive. Scrive il critico d’arte Giorgio Vulcano: “E un’arte intuitiva non istintuale attraverso il segno vuole significare una forma di linguaggio universalmente condivisa. In molte opere compaiono incisioni intese non solo a simboleggiare il senso di appartenenza territoriale ma anche un graduale raggiungimento di consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità. Le originali figure biomorfe rappresentate stanno attuando una metamorfosi; è un pò come umanizzare l’astrazione plasmando la morfologia dell’uomo legata alla terra e alla pietra”.

Inoltre l’esposizione “Àntropos Project” sposa le iniziative di sostegno ed aiuto dell’associazione no-profit AIDWORLD nel riconoscere l’importanza delle proprie Radici della Terra d’Origine e nel promuovere lo sviluppo consapevole ed armonico del singolo e più in generale di una società sostenibile sia a livello culturale sia economico.

La mostra si fa portavoce e sostenitrice nello specifico del progetto di scolarizzazione dei bambini nel villaggio di Akwidaa in Ghana. Parte del ricavato sarà devoluto a favore del progetto che AIDWORLD porta avanti con successo dal 2008 garantendo la prosecuzione della scolarizzazione dei bambini più fragili e in condizioni di povertà.



Annamaria Papalini è nata a Roma nel 1968. Dopo gli studi classici intraprende un percorso creativo nel mondo della grafica e della decorazione degli interni. Espone per la prima volta a Roma nel 1989 alla Galleria “Albore”. Dopo una serie di mostre (Firenze Roma Matera Genova Cortona Orvieto Spoleto Siena) si trasferisce nel 1996 in Grecia (isola di Zante) dove rimane per cinque anni. Nel 2001 torna in Italia e sceglie come residenza privilegiata la Toscana (Pitigliano) località in cui stabilisce il suo studio “Creative Place”. Successivamente continua a dipingere e a esporre in varie località italiane (Milano Capalbio Roma) fino ad arrivare nel 2010 al Museo di Belle Arti di Paranà in Argentina.

“Àntropos Project – Struttura Autopoieutica”- Mostra personale di Annamaria Papalini

Ingresso gratuito.

Orari della mostra:

Lunedì /Sabato 11:30-18:30 Domenica 14:00-18:00 Per maggiori informazioni

Tel: +39 3664920837 lospaziobiancoarte.galleria@gmail.com







concerti e alle mostre temporanee è obbligatorio esibire all’ingresso il green pass.

