Il DungeonStore Milano Nord di Sesto San Giovanni vi invita Mercoledì 3 Aprile ad un evento speciale nato dalla collaborazione con lo Share Café: una serata dedicata al buon cibo, alla buona compagnia e ovviamente al Gioco da Tavolo!



Le porte dello Share Café, Via Carducci 39 a Sesto San Giovanni, si aprono alle 19.00, con la prima parte della serata dedicata all'Apericena, con buffet che include un primo caldo.



Dalle 21.00 imbastiremo i tavoli da gioco, con tante proposte adatte a tutti! Non giocate spesso o magari non giocate affatto? E' l'occasione giusta per provare! Troverete ai tavoli dimostratori esperti che vi accompagneranno durante il gioco e si divertiranno insieme a voi!



Il costo di partecipazione all'Apericena Ludico è di 13.00 € , il pagamento si effettua in loco.



Vi aspettiamo numerosi!