Apericena mostruoso in barca

Al calar della notte le tenebre conquistano la nostra barca!



In questa atmosfera del tutto magica e terrificante proponiamo un’apericena spettrale.

Con equipaggio vestito a tema, musiche magiche, effetti sonori, giochi di luce e ragni giganti ci addentreremo nella foresta a lume di candela!

Non mancherà il racconto di un celebre e cruento omicidio avvenuto sul fiume, proprio nella zona che visiteremo!

Strane presenze infestano la barca!



La proposta in navigazione, di circa 90 minuti, comprende :



COCKTAIL FLUORESCENTE O FUMANTE

ASSAGGIO DI SALUMI DEL TERRITORIO, CON FOCACCIA

LASAGNA ALLA ZUCCA, con pasta di salame e spolverata all’amaretto

CHEESECAKE ALLA ZUCCA

ACQUA



sabato, domenica ,31 ottobre, e 1 novembre ore 19,30