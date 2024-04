Gusto e spettacolo si fondono in un unico evento

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Nel cuore di Milano, l'esperienza culinaria si unisce allo spettacolo in un evento unico presso il Classico Milano.

Sabato 4 maggio gli ospiti potranno immergersi in un'esperienza indimenticabile che combina aperitivo, cena e serata di intrattenimento.

Dopo la cena, la serata continua con un coinvolgente programma di intrattenimento.

Prenotazione e Dettagli

È consigliabile prenotare in anticipo per garantirsi un posto in questa serata speciale.

Ci si può accreditare all'evento inviando un messaggio whatsapp al numero +39 3382724181 o prenotando direttamente sul sito dedicato.

È richiesto un abbigliamento curato e l'ingresso è consentito solo agli adulti, con possibile richiesta di documento d'identità in originale.