Parte da GUD City Life a Milano, in occasione del World Aperitivo Day, il Secret Garden Tour di Chandon Garden Spritz, il drink ready-to-serve arrivato in Italia lo scorso anno, che ha saputo conquistare gli italiani grazie al suo tocco innovativo. Il Secret Garden Tour prende il via da Milano e porta il suo tocco fresco ed elegante nei luoghi più iconici dell’estate all’italiana come il Pura Vida di Forte dei Marmi, il Phi Beach in Costa Smeralda per poi tornare a Milano per la tappa conclusiva, nel mese di settembre.

Sofisticato ma autentico, semplice ma intrigante, Chandon Garden Spritz evoca la gioia conviviale delle serate estive, trascorse in compagnia di buoni amici. La base del drink è una deliziosa cuvée Brut di alta qualità dello spumante Chandon, fatta con uve Chardonnay, Pinot Noir e Sémillon a cui viene aggiunto un amaro all'arancia, aromatico e rinfrescante, realizzato a mano secondo una ricetta artigianale segreta che prevede un mix di arance, erbe e spezie. Le arance, che devono essere perfettamente mature, vengono sbucciate e le scorze così ottenute vengono lavorate maniera differente, fresche o essiccate, per dargli un aroma di caramello e frutta candita e messe a macerare in una miscela di alcol d'uva, erbe e spezie dai migliori terroir del mondo. Il risultato è un delizioso liquore all'arancia che una volta assemblato con lo spumante Chandon, dà vita a un drink in grado di sprigionare tutti i profumi e gli aromi dell’estate. Da gustare rigorosamente on the rocks con l’aggiunta di una fettina di arancia essiccata e un rametto di rosmarino.