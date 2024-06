Ciao a tutti



sono Esuvia poetessa.

Il 17 luglio vi aspetto per un aperitivo poetico.

In cosa consiste? condivideremo 2 ore insieme ,mi presentero' attraverso le mie poesie gustando un buon aperitivo.

Se desiderate potete portare con voi alcuni scritti, pensieri e poesie.

Il contributo previsto è 5 euro, con arancino offerto da me.



Se interessati contattatemi al 3391017882!!! Vi aspetto!