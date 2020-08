Arcimboldi, uno speciale aperitivo tra le opere di Banksy e Monet: orari e prezzi

In occasione delle esposizioni d’arte “Claude Monet – The Immersive Experience” e “Unknown - Street Art Exhibition”, il Teatro degli Arcimboldi propone al pubblico un nuovo appuntamento estivo con l’Aperitivo in Mostra. Ogni giovedì, a partire dal 6 agosto, sarà infatti possibile trascorrere un piacevole momento di relax, in totale sicurezza, degustando uno dei deliziosi aperitivi proposti dal bar del teatro, dopo aver visto una mostra.

Un aperitivo immersivo

Il rito italiano dell’aperitivo, da vivere immersi nel teatro simbolo di Milano, tempio dello spettacolo e da oggi intriso di arte bellezza e cultura, si eleva regalando una travolgente esperienza immersiva grazie alle proposte culinarie create con passione e un tocco di sperimentazione artistica.

"Materie prime genuine e lavorate con grande cura" scrivono gli organizzatori "per un’esperienza sensoriale che avvolge i visitatori con e oltre il cibo, pensate per essere gustate nel magnifico bar del teatro progettato dall’archistar Vittorio Gregotti". In tema con le mostre, non mancheranno i drink ispirati alle geniali opere del celebre street artist Banksy e quelli ispirati ai celebri quadri di Claude Monet.

L’aperitivo in mostra è il nuovo appuntamento estivo dei milanesi, dedicato alla celebrazione dell’arte e della gioia di vivere subito dopo essersi lasciati affascinare dalle mostre all’interno del Teatro Arcimboldi, situato nel cuore del quartiere Bicocca.