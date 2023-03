aperitivo nella storia....visita gusta e naviga

A grandissima richiesta per questo 2023 carico di novità abbiamo deciso di organizzare per voi una magica avventura tra natura storia e degustazioni!

Con la grande collaborazione del Battello Romulus di Addainsieme abbiamo creato una promozione unica e senza imitazioni sul nostro territorio!



Che cos'è Aperitivo nella storia ?

Una nuova proposta per i nostri amati turistici che hanno voglia di scoprire il nostro territorio e la magia del fiume Adda .

Un pacchetto promozionale che garantisce risparmio e un servizio di qualità, per visitare e gustare in una chiave moderna le bellezze che ci circondano.

Le due realtà coinvolte si impegnano a creare un pacchetto promozionale, abbassando le tariffe e unendole in questo nuovo pacchetto tutto da vivere!

Ci teniamo a precisare che, in quanto gli spazi delle spiegazioni sono al coperto e la barca è riscaldata e completamente chiusa, con finestre trasparenti, se piove. (ci fermano solo i temporali estivi, quelli forti con vento e grandine di grosse dimensioni).

Che cosa prevede l'esperienza?

Una visita guidata al Castello Visconteo di Trezzo di circa 60 minuti, con guida che comprende la salita sulla torre del Castello e accesso al Museo Longobardo Visconteo.

Al termina di questa prima parte le guide vi condurranno all'imbarco davanti alla Centrale Idroelettrica per un'escursione in battello sulle acque del fiume Adda immersi nella natura, nei colori della stagione e circondati dalle più sorprendenti specie di animali .

A bordo oltre che al commento da parte del capitano sulle curiosità si animali, paesaggio e Centrale Idroelettrica vi verrà servito un aperitivo composto da un piccolo tagliere di salumi del territorio, un calice di prosecco o bibita e delle patatine (personalizzabile se presenti intolleranze o richieste vegetariane). Consumazione extra o cocktails personalizzati su richiesta a bordo.

Il tutto dura due ore circa.



Quando e a che ora?

Il lancio di questa proposta sarà il 5 MARZO (per questa data abbiamo finito i posti), leggi quanto egue per il 12 marzo, una proposta nuova e super interessante!



e seguiranno 2 APRILE , 10 APRILE, 15 APRILE, 25 APRILE, 29 APRILE, 1 MAGGIO, 6MAGGIO, 7 MAGGIO(partenza solo alle 10) , 2 GIUGNO, 4 GIUGNO (aggiungeremo date in caso di alta richiesta).

I percorsi sono due, che si svolgeranno allo stesso modo

- PARTENZA 1 ore 10 : visita al castello ore 10.00, accesso all'aperitivo in battello alle ore 11.00 (per iniziare bene la giornata)

- PARTENZA 2 ore 17 : visita al castello alle ore 17.00 accesso all'aperitivo in battello alle ore 18.00 (con il tramonto! che figata!!!)





Costo e prenotazione

Prenotazione obbligatoria acquisando i biglietti online : CLICCA QUI PER ACCEDERE AI POSTI DISPONIBILI E ACQUISTARE

Per chiunque abbia problemi di acquisto con carte può scriverci a prenotazioni@prolocotrezzo, verrà disposto il pagamento tramite bonifico.

20€ adulto dai 12 anni (anzichè 25€),

RIDOTTO 15€ da 4 a 11 (anzichè 17,5€),

GRATUITO da o a 3 (eventuali consumazioni saranno disponibile e a pagamento sulla barca).

La Barca dispone di servizio bar, eventuali consumazioni extra, sono disponibili e acquistabili separatamente a bordo.



I posti sono limitati e ci aspettiamo grande richiesta, prenota per tempo e non aspettare il giorno prima! Utilizza un indirizzo mail reperibile e non quello del lavoro, in cao di comunicazioni urgenti useremo solo questo canale!





Divieto di accesso a cani, di ogni razza e taglia alla visita del Castello (purtroppo il nostro comune ha deciso cosi)

VISITA SCONSIGLIATA A PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIE.(La torre ha molti gradini), inlotre per raggiungere la Barca faremo una passeggiata di 300 metri).



parcheggio consigliato Via Falcone e Borsellino, tenendo di riferimento l'ufficio "SPAZIO PIU'", a 10 min a piedi da castello, ricordando che da marzo a ottobre la discesa al castello e al fiume è in ZTL, e che sono attivi intensi controlli per le soste "furbe", ma che nei festivi anche i parcheggi blu più vicini sono gratuiti (il problema è trovarli liberi).

Ritrovo al Castello, entrati nel castello troverete in fondo al viale sulla sinistra la biglietteria per il saldo dei vostri biglietti e la vostra guida!

INFO 3459132210



CONDIZIONI ACQUISTO Biglietti online:



Con la presente segnaliamo che i bigelitti sono cedibili e non nominali , ma non rimborsabili per qualsiasi motivo di assenza. I biglietti sono rimborsabili solo per annullamenti dovuti a cause di forze maggiore o decisi dalle associazioni coinvolte.