Aperitivo poetico

Presso Ècate Caffè Libreria si svolgerà l'incontro con l'autrice Michaela Cinková, che presenterà "L'eclissi di un'anima color arcobaleno" una raccolta di poesie autobiografica, che racconta la storia della sua anima.

Sarà un viaggio interiore alla scoperta delle emozioni più profonde scritte in versi.

Durante la serata verrà trattato anche il progetto personale dell'autrice "Non sono solo" ideato per gli studenti che si sentono incompresi, diversi e sbagliati.



È richiesta la conferma della propria presenza al n° 3285755732.