Aperitivo Silicon Drinkabout Milano

Da settembre 2017 siamo il primo meetup italiano di networking informale per startup e professionisti del mondo digitale.

Preparati ad incontrare imprenditori, innovatori, creativi, visionari, investitori, esperti e founder pronti a condividere idee e creare opportunità di crescita professionale e di business.



Programma dell'evento:



1. Check-in iscritti alle 18:45



2. Matteo Bonavitacola - "How to pitch your startup"

"Yeah, I'm a Marketing Guy. With an impact."

Dopo 5 anni di attività freelance sulle campagne digital, sono stato per tre anni marketing manager di WAMI - Water with a mission, con la missione di portare acqua dove non c'è ancora nel mondo. Ora sono da due anni consulente marketing per startup: lavoro con loro sui prodotti, il posizionamento e la brand identity e la strategia di comunicazione.



3. PITCH delle startup per presentarsi alla community e ricevere feedback



4. Intervento degli Ospiti

- Giuseppe Pasceri è oggi CEO di Adevinta Italy, che controlla i marchi Subito.it, lnfoJobs.it e Automobile.it. Appassionato sin da bambino di informatica (scrive il suo primo software originale a tredici anni, su Commodore 64), ha sviluppato la sua carriera in aziende del calibro di Yahoo!, eBay e Jobrapido, dove ha ricoperto importanti ruoli manageriali. Nel 2017 ha anche collaborato con il team per la trasformazione digitale del governo italiano.



- Marco Nannini è CEO di Impact Hub srl SB, Incubatore Certificato di startup focalizzate all’impatto positivo e Member of the Board di Impact Hub Association. È Vicepresidente e fondatore di A4W il primo gruppo di business angel di donne che investe in startup al femminile e Presidente e Fondatore di A4I primo gruppo di business angel focalizzato sull’Impact Investing È stato socio e Managing Director di Italian Angels For Growth (IAG), primo gruppo italiano di Business Angels.



5. Networking tra i partecipanti (aperitivo incluso)