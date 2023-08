Aperte le iscrizioni al concorso arredo per vacche e amici. ed. 2023. bando

“ARREDO PER VACCHE E AMICI” IV edizione

Contest di idee per il benessere degli animali da allevamento intensivo: “L’Acqua è vita”

L’associazione culturale e movimento di pensiero Arte da mangiare mangiare Arte con il MAF - Museo Acqua Franca organizza la quarta edizione del bando di concorso per il benessere degli animali da allevamento intensivo “Arredo per vacche e Amici”.

Il Museo Acqua Franca nasce come un polo d’arte per la diffusione della cultura dell’Economia Circolare all’interno del depuratore di Milano. L’occuparsi del benessere degli animali da allevamento, collegato alla sostenibilità e al benessere dell’uomo, è stata una immediata conseguenza del nostro modo di leggere la realtà.

Il nostro fare cultura si esprime attraverso la ricerca di nuove strade nell’arte, ma anche nelle forme più avanzate di sostenibilità, di tecnologia e di ricerca. Il MAF si propone come un laboratorio del nuovo capace di suggerire delle idee al mercato e di comunicare correttamente la sostenibilità. Per tutti questi motivi abbiamo deciso da tempo di occuparci di BENESSERE Animale nella sua sostanza etica, che si materializza in un modo di concepire l’allevamento sostenibile e finalizzato al benessere degli animali contemperato con i risultati economici dell’azienda allevatrice.

Questi sono i motivi che ci hanno portato a bandire la quarta edizione del concorso “Arredo per vacche e amici”, destinato a tutti i soggetti coinvolti nel benessere degli animali da allevamento.

Art.1 Obiettivo del concorso

Il nostro obiettivo è coinvolgere tutti gli attori che operano, o studiano per operare, negli allevamenti, al fine di promuovere le loro idee presso aziende del settore in grado di tradurle in realtà per il futuro degli allevamenti sostenibili e per comunicare ai consumatori che il benessere degli animali è anche benessere delle persone.

I dati Istat più recenti ci dicono che:

• Preleviamo circa 9,2 miliardi di metri cubi di acqua

• Siamo al primo posto in Europa per prelievi d’acqua per uso potabile con

una perdita idrica media nazionale nelle reti di distribuzione pari al 42%

• Nel 2016 si stima che l’acqua potabile utilizzata negli allevamenti sia pari a 317 milioni di metri cubi, il 66% di questo consumo è dovuto all’allevamento

dei bovini

• Il target 6.4 dell’agenda 2030 redatta dalla commissione europea recita:

“Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l’efficienza idrica in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d’acqua”

• In Italia , secondo l’Anbi (Associazione dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) cadono 300 miliardi di metri cubi di pioggia e ne vengono raccolti e trattenuti 45.

Per tutte queste ragioni ci rivolgiamo ai progettisti, aziende, a chi realizza gli oggetti, i complementi di arredo, i macchinari, gli utensili, strutture edili, paesaggisti etc... e tutte le strutture coinvolte negli allevamenti, ma anche a chi ne studia i risultati economici e a chi si occupa dei comportamenti animali: a costoro chiediamo soluzioni innovative - anche già realizzate e/o in produzione – per l’utilizzo ottimale dell’acqua tema di questa quarta edizione del contest intitolato “L’Acqua è vita”.

I progetti verranno valutati per il loro carattere innovativo, la sostenibilità e fattibilità, la loro interdisciplinarità con l’obiettivo di favorire il benessere animale secondo le cinque libertà che lo determinano (libertà dalla fame, dalla sete, di movimento, libertà dalla paura e conoscenza della propria attitudine), la ricerca nel design e lo sviluppo progettuale, con un occhio al miglioramento e alla qualità della produzione degli allevamenti.

Le specie animali su cui i progetti potranno concentrarsi sono:

Bovini Suini Ovini Caprini Bufali Equini Cunicoli Avicoli

Art.2 Composizione della Giuria

La Giuria è composta con diritto di voto da:

- 1 rappresentante dell’Associazione Arte da mangiare mangiare Arte;

- 1 designer iscritto all’ADI Associazione per il Disegno Industriale;

- 1 rappresentante di FIDSPA Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale

- 1 Medico Veterinario;

- 1 rappresentante dell’associazione allevatori (da individuare) - 1 rappresentante dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali - 1 rappresentante di Ruminantia.

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza.

Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno della stessa.



Art.3 Fiduciario del Concorso

Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti

Arte da mangiare mangiare Arte Via Francesco Daverio n.7 20122 Milano

Tel. 340 3406871 info@artedamangiare.it www.artedamangiare.it

Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso e relativi aggiornamenti possono essere richieste sempre ad Arte da mangiare mangiare Arte ai contatti riportati.

Art.4 Premi e riconoscimenti

Ai vincitori sarà offerta l’opportunità di esporre i propri progetti in occasione della prossima edizione di Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona che si terranno dal 30 novembre al 2 dicembre 2023, nel corso della presentazione dei progetti sarà consegnata ai vincitori e ai progetti segnalati una targa di riconoscimento.

Inoltre, l’Associazione Arte da mangiare mangiare Arte si riserva di segnalare i progetti ad alcune aziende partner dell’iniziativa.

Art. 5 Condizioni per la partecipazione

La partecipazione è aperta a progettisti e a imprese:

1. categoria progettisti professionisti (contrassegno PP)

progettisti italiani e/o stranieri, quali designer, architetti, ingegneri e dottori agronomi e forestali iscritti ai relativi albi, per la candidatura di idee;

2. categoria progettisti studenti (contrassegno PS)

studenti italiani e/o stranieri delle Facoltà di Architettura, Ingegneria, Veterinaria, Agraria, Design e Accademie di Belle Arti, per la candidatura di idee;

3. categoria progettisti, artisti e altri professionisti (contrassegno PA)

altri professionisti italiani e/o stranieri come allevatori, agricoltori, veterinari, artisti e tutti quei soggetti interessati a vario titolo al tema del benessere animale, per la candidatura di idee;

4. categoria aziende (contrassegno AA)

aziende italiane o estere per la candidatura di soluzioni realizzate o di prodotti in produzione.



Per i progettisti è ammessa la partecipazione di gruppi di progettisti, ma dovrà essere nominato un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente.

La partecipazione è vietata ai membri della Giuria

Art. 6 Elaborati

Per ogni progetto si richiede di inviare via mail:

• da un minimo di 1 ad un massimo di 4 tavole di progetto, file in formato pdf contenenti schizzi e disegni realizzati in scala adeguata, dove si illustri la visione d’insieme ed i particolari del progetto. Si accettano anche video con descrizione del progetto.

• una breve relazione, di massimo tre cartelle, che descriva le motivazioni, le caratteristiche del progetto compresi i materiali e qualunque altro dato ritenuto utile. E’ facoltà del partecipante illustrare il progetto attraverso altri disegni o immagini che dovranno essere comunque contenuti nelle suddette tavole o nella relazione. Per la categoria aziende è possibile allegare altro materiale come brochure o schede prodotto;

• file word con dati anagrafici e contatti del partecipante, o dei partecipanti in caso di gruppo, e indicazione della categoria di appartenenza: PP progettisti professionisti (indicare la professione); PS progettisti studenti (indicare l’istituto e l’indirizzo di corso); PA progettisti altri professionisti (indicare professione); AA aziende (breve presentazione dell’azienda).

Art. 7 Diritti di utilizzazione

È facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti.

Arte da mangiare magiare Arte si riserva la facoltà di utilizzare le immagini degli elaborati in concorso, e di concedere ad altri soggetti l’utilizzo delle immagini, allo scopo di promuovere la mostra finale ed i relativi risultati raggiunti.



Art. 8 Termini di scadenza

Gli elaborati dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo info@artedamangiare.it entro le ore 16.00 del giorno domenica 15 ottobre 2023.

Ai fini della validità di partecipazione è necessaria la conferma di avvenuta ricezione via mail, in caso di mancata conferma nel corso di 24 ore contattare Arte da mangiare mangiare Arte al: 340 3406871.

Art. 9 Informazione e divulgazione dei risultati

Arte da mangiare mangiare Arte comunicherà a tutti i partecipanti i risultati del concorso entro 15 giorni dal termine dello stesso mediante e-mail ai vincitori e pubblicazione dei nomi dei vincitori sul proprio sito internet.

Arte da mangiare mangiare Arte si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati del concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune.

I concorrenti autorizzano inoltre a pubblicare il proprio progetto nell’eventualità si pubblichi un catalogo, un volume e/o sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i.



Per rimanere aggiornati sul bando di concorso consultare il sito internet www.artedamangiare.it e seguire la pagina facebook https://www.facebook.com/arte.damangiare/