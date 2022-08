Il PAC non va in vacanza. L'apertura estiva e cosa vedere

Questa estate il PAC non va in vacanza. Per tutta l'estate, infatti, Performing Pac, Take me to the place I love riempie lo spazio espositivo con mari e montagne per tutto il mese di agosto, tra fiumi, laghi e querce secolari.

Un viaggio nelle meraviglie della natura

I visitatori potranno scoprire le meraviglie della natura, veri e propri luoghi mitologici grazie ai lavori di Ilaria Abbiento, Lara Almarcegui, Dorothy Cross, Marta Dell'Angelo, Ettore Favini e Antonio Rovaldi, Flatform, Richard Long, Francesco Simeti, Melanie Smith.

L'esibizione è un viaggio tra fascinazioni, introspezioni e affondi critici, che declina temi come l’immersione nella natura, la memoria e le mitologie dei luoghi, il rapporto dell’uomo con l’ambiente, il clima e la politica.

