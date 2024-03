L'Ippodromo di San Siro apre le porte per le Giornate Fai di Primavera

L’Ippodromo Snai San Siro apre le sue porte al pubblic: in occasione delle Giornate Fai di Primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo l’impianto liberty festeggerà anche la partenza della stagione del Galoppo.

La storia

Realizzato dagli architetti Paolo Vietti Violi e Arrigo Cantoni, l’Ippodromo Snai San Siro venne inaugurato

nell'aprile 1920.

Il complesso – che si distingue per il suo unico stile liberty ed è composto da piste per le corse, campo di gara per l’equitazione, piste di allenamento, tribune e scuderie immersi nel verde – è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali.

La novità del 2024

La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla nuova Tribuna del Trotto, precedentemente Tribuna Secondaria: inutilizzata ed inaccessibile da oltre 20 anni, la tribuna è stata oggetto di un grande lavorodi restauro e risanamento conservativo, portato avanti dall’azienda negli ultimi 3 anni.

Costruita nel 1920, come il resto dell’impianto, la nuova tribuna del trotto ha una capienza di circa 2.000 posti e ha il grande vantaggio si affacciarsi sia sulle piste – in particolare su quello che nei prossimi mesi diventerà il palcoscenico delle corse al trotto – sia sul meraviglioso Cavallo di Leonardo.

Le Giornate di Primavera

Quest’anno saranno previste due diverse versioni per il Percorso FAI, una classica e una più lunga che si differenzia dalla prima per due tappe: le scuderie storiche e la passeggiata lungo la pista.

Il percorso lungo sarà gestito dai Narratori FAI.

Le attività per i bambini

Come sempre, saranno inoltre previste attività dedicate alle famiglie: in particolare, nella giornata di sabato, a partire dalle 14 fino alle 17, i bambini tra i 3 e i 13 anni potranno provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto “battesimo della sella”, un’opportunità unica per i più piccoli per percorrere un breve tragitto in sella al pony scortato dagli esperti del Centro Ippico Lombardo.

Inoltre, per tutto il weekend, dalle 15 alle 18 i piccoli ospiti potranno divertirsi anche con l’animazione e i giochi a tema Pasqua offerti da Fondazione Francesca Rava: saranno previsti giochi per tutte le età, dalle casette da costruire, alla staffetta dell’uovo sul cucchiaio fino alle attività più sportive, sempre a tema pasquale.

Infine, a partire dalle 17, un ospite a sorpresa regalerà ai bambini dei piccoli ovetti di cioccolato.