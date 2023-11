Grande apertura a Milano: dove e quando trovare imperdibili offerte sui prodotti tecnologici

Lavoriamo da ogni angolo del mondo, scambiandoci quantità sempre maggiori di informazioni, in un lasso di tempo istantaneo.

La tecnologia ha fatto passi da gigante e li compie ogni giorno, semplificando, a chi è sempre aggiornato, la vita in ogni ambito, da quello lavorativo a quello più personale.

Milano avrà presto un nuovo punto di riferimento che sarà sinonimo di innovazione e progresso.

Mercoledì 15 novembre, come annunciato nei giorni scorsi, verrà inaugurato,

Tra le grandi aperture del nuovissimo Lifestyle Center Merlata Bloom Milano, l'attesissimo Apple Premium Partner della catena Juice.



Juice è l’Apple Premium Partner più grande d’Italia grazie ai suoi 60 negozi sparsi nel centro-nord e l'apertura del negozio di Merlata Bloom Milano, un vero e proprio punto di riferimento per il quadrante nord-ovest della città di Milano, sarà l’occasione per portare l’esperienza Juice e tutte le novità Apple, dai desideratissimi iPhone 15 e Apple Watch serie 9, fino ai nuovissimi iMac e MacBook Pro, presentati a Cupertino proprio pochi giorni fa. Il taglio del nastro avverrà alle ore 17 di mercoledì 15 novembre.

Qui trovate tutte le informazioni. Non dimenticate di richiedere la speciale cartolina che sarà distribuita davanti al negozio dalle hostess per garantirvi la possibilità di acquistare un nuovo dispositivo con le speciali offerte d'aperture che potete vedere a questo indirizzo.



Merlata Bloom Milano è il Lifestyle Center posizionato al centro del più grande progetto di trasformazione urbanistica in Italia, nel quadrante nord ovest di Milano. E' sviluppato dalla società Merlata Mall S.p.A., ed è gestito e commercializzato da Nhood Services Italy.

Mercoledì 15 novembre Juice, per inaugurare il nuovo negozio Apple Premium Partner all’interno del nuovo Lifestyle Center di Cascina Merlata, ha invitato i due influencer digitali più importanti d'Italia, Otto Climan e Andrea Galeazzi, che saranno eccezionalmente insieme per incontrare i tanti fan e appassionati e per raccontare tutti i segreti del mondo Apple. Non potete perdere questa giornata piena di eventi imperdibili. Scoprite tutte le offerte sottocosto a questo indirizzo.