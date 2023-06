Una nuova gelateria a Milano per celebrare l'autentico piacere: assaggi in omaggio

Il noto marchio torinese di gelaterie GROM festeggia il proprio 20° anniversario. Proprio per questa speciale occasione, che testimonia la sua lungimiranza sul territorio italiano, GROM presenterà una nuova campagna con scatti realizzati da uno dei più noti fotoreporter italiani.

Cosa succederà: degustazione gratuita di gelato mantecato sul momento

L’appuntamento - aperto a tutti - è fissato per mercoledì 21 giugno a Milano, nella nuova gelateria di Corso Garibaldi 115, che verrà inaugurata proprio in questo giornata di celebrazione. Oltre alla piccola “mostra” in cui verranno esposti gli scatti della campagna di comunicazione - visitabile in esclusiva a partire dalle 14:00 e soltanto fino a fine giornata - dalle 16:00 alle 18:00 sarà possibile degustare assaggi gratuiti di gelato mantecato sul momento, vivendo così semplici attimi di autentico piacere, semplici e genuini (proprio come il gelato).

Il gelato appena mantecato permette di provare un’esperienza di gusto sorprendente. Infatti, il processo di mantecatura fa crescere il volume del gelato, rendendolo allo stesso tempo corposo ma soffice al palato. Il gelato è quindi più profumato, con una struttura ariosa ma compatta, che garantisce maggiore scioglievolezza. È inoltre più caldo: raggiunge una temperatura che permette alle papille gustative di sentire in modo ancora più intenso le sfumature aromatiche degli ingredienti.

Oltre agli assaggi in omaggio di gelato appena mantecato, le persone che decideranno di partecipare alle festa di GROM riceveranno un gift speciale (fino a esaurimento scorte) in ricordo della giornata.

L’autentico piacere del gelato attraverso cinque gusti

Sono cinque i gusti di gelato Grom che verranno mantecati al momento da un esperto conista. Accomunati da un principio fondamentale, ovvero la ricerca e selezione accurata delle migliori materie prime, verranno offerti uno dopo l’altro alle persone che decideranno di partecipare alla festa:

Fiordilatte : realizzato con latte fresco italiano di alta qualità e pastorizzato, oltre a panna fresca e zucchero di canna bianco per donare una moderata dolcezza.

: realizzato con latte fresco italiano di alta qualità e pastorizzato, oltre a panna fresca e zucchero di canna bianco per donare una moderata dolcezza. Pistacchio : best-seller Grom in tutto il mondo, prodotto con pistacchi selezionati di diversi gradi di maturazione, bilanciati attentamente per creare il giusto sapore.

: best-seller Grom in tutto il mondo, prodotto con pistacchi selezionati di diversi gradi di maturazione, bilanciati attentamente per creare il giusto sapore. Caramello al sale : ispirato dalla tradizione della grande pasticceria francese, viene qui unita la dolcezza del caramello al suo opposto per eccellenza, il sale.

: ispirato dalla tradizione della grande pasticceria francese, viene qui unita la dolcezza del caramello al suo opposto per eccellenza, il sale. Limone : caratterizzato dal profumo piacevole e dalla pulizia del gusto ottenuti grazie agli oli essenziali del “Limone di Siracusa” di cui la cultivar “Femminello Siracusano” è ricca.

: caratterizzato dal profumo piacevole e dalla pulizia del gusto ottenuti grazie agli oli essenziali del “Limone di Siracusa” di cui la cultivar “Femminello Siracusano” è ricca. Cioccolato extra noir: inteso, purissimo, tipico per le sue pungenti sfumature amare. Al sorbetto di cioccolato Venezuela è stata abbinata la granella 3mm, realizzata con le stesse fave.

La filosofia di produzione di Grom

La filosofia di produzione del gelato Grom – fatto con latte fresco italiano di alta qualità e uova di galline allevate a terra - rispecchia i valori del marchio. Nello specifico, il gelato viene realizzato senza coloranti, aromi e additivi emulsionanti: il suo colore varia in base ai cambiamenti della natura ed è caratterizzato da un gusto intenso, dato dalle materie prime di altissima qualità attentamente selezionate. Il gelato di Grom, inoltre, non contiene conservanti ed è protetto in carapina per ripararlo dalla luce e dall’aria, che altrimenti ne comprometterebbero il gusto. Un’ulteriore caratteristica è data dalla presenza di soli addensanti naturali, come la farina di carrube, particolarità che fa sciogliere il gelato più velocemente e che testimonia la sua naturalità. Inoltre, essendo senza glutine, è adatto alle esigenze di tutti, anche delle persone celiache.

Nel suo operato, Grom dimostra infine il proprio impegno per la tutela dell’ambiente: ad esempio, utilizza materiali cartacei certificati FSC - derivanti da alberi di foreste gestite in maniera responsabile - e materiali plastici riciclabili, oltre ad affidarsi alle energie rinnovabili e a collaborare con fornitori e partner certificati eco sostenibili.

Orari di apertura e servizi disponibili

La nuova gelateria sarà aperta dalle 11:00 alle 23:00 (da lunedì 19 giugno fino alle 24) e sarà disponibile anche il servizio delivery, per poter sperimentare un momento di autentico piacere gustando un gelato Grom anche a casa propria.