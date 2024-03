Un angolo di montagna a due passi dalla città: apre a Milano un nuovo store di abbigliamento e articoli sportivi

La distanza tra Milano e la montagna si accorcia sempre di più e tutti gli appassionati di sport e di vette dovranno segnare in agenda un imperdibile appuntamento con una nuova avventura: ospiti eccezionali e sportivi di rilievo daranno il via all’inaugurazione del primo store in Lombardia SPORTLER, lo storico retailer altoatesino specializzato in abbigliamento e articoli sportivi.

Si tratta del primo centro in Lombardia e apre i battenti il 15 marzo 2024 a Milano Carugate in via XX Settembre, 20.

Da più di quarant’anni SPORTLER è uno dei principali player nel settore dell’outdoor e dello sport. Partendo da un primo negozio sotto i portici di Bolzano aperto nel 1977, l’azienda a conduzione familiare si è espansa in Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli e Austria, affiancando ai suoi 26 - presto 27 - store fisici un online shop in costante crescita. Le sue radici nel cuore delle Dolomiti e l’amore per la sua terra d’origine determinano molte delle scelte aziendali di SPORTLER e ispirano il suo impegno verso la sostenibilità.

Il nuovo store

Con i suoi 4000 mq e quattro piani dedicati all’outdoor e montagna, bici, running e sport sulla neve, lo SPORTLER Milano Carugate mira a diventare un polo centrale per tutti gli sportivi dell’area milanese offrendo non solo un vastissimo assortimento, ma anche servizi di manutenzione, come l’officina delle bici e lo ski lab, e di personalizzazione, tra cui il bike fitting e l’analisi running.

La strategia CSR dell’azienda si riflette anche nel progetto di questo negozio: con la Circularity Area nasce uno spazio dedicato ai servizi di riparazione e risuolatura, al negozio second life e allo smaltimento sostenibile dei materiali derivati da prodotti usurati. L’obbiettivo è semplice: fornire gli strumenti per allungare il più possibile il ciclo di vita dei prodotti e ridurne l’impatto ambientale.

Lo SPORTLER store è stato pensato per garantire al cliente, non solo i prodotti, ma anche un’esperienza unica ed immersiva, offrendogli così tutto il necessario per organizzare la sua prossima avventura, perché come si dice: “Tutto inizia già dai preparativi’.

Maggiori informazioni sugli eventi e le promozioni sono disponibili sull’app SPORTLER.