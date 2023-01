Il Cenacolo di Leonardo si potrà visitare di sera 17 volte

Nei prossimi mesi sono sate programmate 17 aperture serali straordinarie del Cenacolo di Leonardo da Vinci nel refettorio Santa Maria delle Grazie a Milano, un'opera imperdibile per ogni turista che si reca a Milano. L'annuncio arriva dal Ministero della Cultura, da parte della direttrice Musei Lombardia Emanuela Daffra e della direttrice del Cenacolo Silvia Zanzani.

Oltre ai consueti orari di visita (martedì-domenica 8.15-19), per 17 volte si potrà quindi ammirare il capolavoro leonardesco dalle 19 alle 22, con ultimo ingresso alle 21.45. Alle 19.30 e alle 21 si potrà usufruire delle visite guidate in italiano. Il tutto grazie alla sponsorizzazione del concessionario dei servizi aggiuntivi insieme ad American Express. "Questa estensione degli orari consentirà l'ingresso a 420 visitatori per ognuna delle serate", spiega Daffra: "E' la tappa di un percorso che punta ad allargare, non solo saltuariamente, i numeri di accesso ad un museo come questo, che per necessità conservative impone limiti severi".

Il 6 aprile e il 2 maggio, in particolare, le visite serali saranno al costo di 1 euro, per il forte valore simbolico di queste date. Il 6 aprile, Giovedì Santo, è il giorno in cui, stando alla narrazione evangelica, Gesù celebrò l'Ultima Cena con i discepoli. In questa serata le visite saranno riservate ai più fragili e ai loro accompagnatori. Il 2 maggio è l'anniversario della morte di Leonardo (1519), avvenuta ad Amboise in Francia quando il Genio aveva 67 anni.

L'apertura del 3 marzo sarà inserita infine nel palinsesto di MuseoCity, l'iniziativa diffusa promossa e coordinata dal Comune di Milano, che vede coinvolte oltre 90 realtà museali della città con centinaia di appuntamenti tra visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, incontri, iniziative speciali.

I biglietti per l'ingresso saranno acquistabili online 15 giorni prima di ciascuna data. Di seguito l'elenco delle date con aperture serali straordinarie: 31 gennaio, 9 febbraio, 22 febbraio, 3 marzo, 9 marzo, 28 marzo, 6 aprile, 2 maggio, 11 maggio, 25 maggio, 6 giugno, 13 giugno, 20 giugno, 29 giugno, 4 luglio, 11 luglio e 18 luglio.

