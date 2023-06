Le aperture straordinarie dei palazzi di Milano con il Touring Club

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno i luoghi del Touring Club Italiano si animano per Aperti per Voi sotto le Stelle: aperture prolungate, straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti.

Per tre giorni, in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con?eventi e aperture serali.?

Le aperture a Milano

A Milano tante aperture prolungate, per ammirare luoghi straordinari alla luce del tramonto e delle stelle come la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore e la Chiesa di Sant’Antonio Abate, un brindisi tra le stanze della meravigliosa collezione dei Tesori della Ca’ Granda ma anche aperture esclusive come Palazzo Clerici, Sede di ISPI, con gli affreschi di Tiepolo, e la sede del Touring Club Italiano.

In questa terza edizione di "Aperti per Voi sotto le Stelle" il Touring Club Italiano ha voluto dedicare attenzione all’accessibilità e all’inclusione, per offrire a tutti la possibilità di scoprire luoghi sorprendenti del nostro prezioso patrimonio storico e artistico. Nella Basilica di San Vittore si terrà una visita guidata in lingua ucraina destinata ad alcune famiglie in fuga dalla guerra.

A Casa Museo Boschi Di Stefano, le visite “Dipinti da non solo vedere” in collaborazione con ANS-Associazione Nazionale Subvedenti consentiranno a tutti di scoprire la bellezza dell’arte in modo inconsueto.

Il progetto

“Aperti per Voi sotto le Stelle” è frutto della ultradecennale esperienza del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano nell’accogliere continuativamente, grazie ai suoi soci volontari, cittadini e turisti in siti d’arte e cultura altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario. Dal 2005, sono oltre 21 milioni i visitatori accolti, di cui 1,5 milioni solo nel 2022; oggi sono oltre 1600 i soci volontari attivi in tutta Italia e 85 i luoghi aperti in 35 città italiane in 14 regioni.

Con il progetto Aperti per Voi da 18 anni il Touring Club Italiano?vuole sensibilizzare all’esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e sia compito di tutti prendersene cura.

Tutti i programmi di Aperti per Voi sotto le Stelle, le modalità di partecipazione, di prenotazione (dove prevista) e di visita: www.touringclub.it/sottolestelle