La musica è un patrimonio comune che aiuta a vivere, crescere e capire il mondo intorno a noi. Saperla ascoltare significa arricchirsi. Su questo presupposto nasce e opera l’associazione Certe Note che persegue l’obiettivo di promuovere il linguaggio universale della musica classica - e non solo - attraverso concerti ed eventi che consentano a un pubblico più variegato possibile di goderne gli straordinari benefici.



La sua attività, intrapresa grazie al mecenate Carlo Gentili che raccolse il testimone di Sulle Note, associazione d’illuminati musicofili, si rivolge non solo ai cultori della musica classica, ma a tutti quelli che amano la cosiddetta “arte delle muse”, per coinvolgerli in uno straordinario percorso culturale in grado di affascinare e incuriosire anche i più giovani.



Non poteva verificarsi, dunque, connubio migliore se non quello con il maestro Emanuele Ferrari, musicista e concertista che, sul palco, semplicemente, incanta il pubblico con la sua musica e una suadente voce che narra di un mondo senz’altro da ascoltare, ma anche da capire e da gustare. Grazie a Certe Note, e solo attraverso l’adesione all’associazione che prevede il versamento di un contributo più che ragionevole, è possibile assistere alle sue lezioni-concerto che, quest’anno, inaugurano al Teatro Litta di Milano una stagione che da fine ottobre si protrarrà fino a metà del prossimo maggio.



Lo spettacolo è garantito: Ferrari, infatti, sul palco non solo si mostra talentuoso pianista qual è ma, da vero anfitrione, si trasforma in esperto musicologo e accattivante attore, svelando, di ogni pezzo, tutta l’intrinseca ricchezza, scomponendo ciascuna frase per spiegare a chi ascolta quali scelte siano state effettuate dal compositore e in quale contesto storico e culturale.



Quest’anno le figure chiamate a interpretare opposti vertici della musica classica sono Apollo e Dioniso, che - non solo nella filosofia di Nietzsche - rappresentano i due elementi costitutivi della realtà stessa ovvero l’ordine e la misura, e la passione e l’istinto. Il programma apollineo e dionisiaco, che dai “luminosi” Mozart e Ravel cede il passo alle note “scatenate” di Brahms e Liszt, vedrà anche coinvolti il violino di Bach e il romantico Schumann che accompagneranno gli ascoltatori lungo il percorso che dalla luce di Apollo li condurrà fino agli eccessi di Dioniso.



Il cartellone prevede il seguente programma:



24 ottobre

Apollo e la luce: Mozart, sonata in re maggiore KV 311

La Sonata KV 311 è Mozart al suo meglio: intelligente e divertente, ricchissima e comunicativa, pervasa da una luce che tutto rischiara, anima e rende evidente.



19 dicembre

Apollo e la luce: Ravel, sonatina

La sonatina di Ravel è un capolavoro di ricchezza, concisione e fantasia: un mondo sonoro dorato, seducente e crudele come un quadro di Klimt.



6 febbraio

Tra misura ed eccesso: Bach, ciaccona per violino (trascrizione di Brahms per sola mano sinistra)

Un pezzo come la Ciaccona di Bach, nella geniale trascrizione di Brahms per sola mano sinistra, non ha rivali. Vertici di pensiero, vortici di emozioni.





13 marzo

Tra misura ed eccesso: Schumann, variazioni “Abegg” op.1

"Portami con te / in mezzo a cieli colorati / o dentro a vuoti mai provati" cantava Lucio Dalla: versi perfetti per descrivere il turbinio multicolore, senza rete e senza protezione, delle Variazioni Abegg di Schumann...



3 aprile

Dioniso scatenato: Brahms , danza ungherese n.1

Il pensoso, pensieroso Brahms in realtà ha anche un lato opposto: scatenato, trascinante e irresistibile, come nella Prima Danza Ungherese, in questa versione in cui un solo pianista suona quasi le note di un "quattro mani"!



15 maggio

Dioniso scatenato: Liszt, parafrasi dal Rigoletto

Gran finale di stagione con un Liszt straripante e scatenato nel reinventare il Rigoletto di Verdi, trasformando la tragedia in un sogno idilliaco, e la scena più celebre e sofferta del dramma in una celebrazione trionfale dell'amore...



Certe Note

L’Associazione culturale e musicale Certe Note nasce a Milano con l'aspirazione di diffondere la passione e la conoscenza dell'arte ed in particolare della musica classica. Certe Note, fondata e animata da Carlo Gentili e Claudia Cattaneo, si propone di condividere con i suoi associati strumenti e occasioni per conoscere e apprezzare la musica, senza la necessità di avere già gli strumenti interpretativi a disposizione, ma scoprendo attraverso l'esperienza che la musica e l'arte possano essere per tutti, anche per chi non abbia approfondito lo studio in precedenza. Riportare in vita autori e opere con l'aiuto di una chiave interpretativa originale permette di vivere momenti unici di emozione, serenità, positività.



Emanuele Ferrari

Emanuele Ferrari è pianista e ricercatore di musicologia e storia della musica presso l’Università di Milano-Bicocca, dove insegna Musica e didattica della musica. E’ autore di quattro monografie e decine di saggi di estetica e critica musicale. Ha tenuto concerti, lezioni-concerto, master classes, relazioni a convegni, conferenze, e pubblicato saggi, in: Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Svezia, Cipro, Colombia, Brasile e Stati Uniti. I suoi spettacoli pianistici e narrativi sono stati trasmessi in TV sul canale satellitare Sky Classica HD e per radio da La Fenice Channel, radio web del teatro La Fenice di Venezia. Spettacoli “in cui il protagonista è un artista solo” (“Musica”), “geniale” (La Stampa), che “svela tutti i segreti di una composizione” (“Corriere della Sera”). Ospite, tra l’altro, delle Settimane Musicali di Stresa (2018 e 2019), del Teatro Dal Verme (per nove stagioni consecutive, come solista e con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali) e della Società del Quartetto di Milano, della Cavallerizza di Reggio Emilia e della Brown University di Providence (una delle otto università più prestigiose degli Stati Uniti) ha ottenuto entusiastiche recensioni, articoli e interviste sui principali quotidiani italiani e sulle più importanti riviste di musica. Per l’originale attività artistica e l’innovativa didattica universitaria ha ottenuto il Silver Award nella competizione internazionale Reimagine Education Awards di Philadelphia nella categoria Coltivare la curiosità, premio più alto ottenuto da un ateneo italiano nel 2016. La sua biografia è stata inclusa nel Marquis Who’s Who in the World 2015 e 2016. E’ membro fondatore dell’Accademia del Silenzio.









APOLLO e DIONISO

Milano, Teatro Litta (corso Magenta 24)

Inizio spettacolo: ore 20.45



Info e abbonamenti: www.certenote.com