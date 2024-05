Apprezzare il vino attraverso le tecniche della mindfulness

Tre incontri per approfondire i propri sensi e imparare a concentrarsi nel momento presente durante il momento dell’assaggio del vino



Parte il primo corso in Italia di Mindful Drinking, la nuova frontiera del bere che sta diventando una vera tendenza nel mondo. Il corso si articolerà in tre diversi incontri in programma all’Hotel Leonardo di Milano dove si toccheranno temi di psicologia, enologia ed educazione alimentare, il tutto unito ad una introduzione alla tecnica per l’assaggio dei vini secondo i dettami della teoria della Mindfulness, ovvero della consapevolezza del momento presente, che si raggiunge attraverso l’applicazione di tecniche di concentrazione mentale. Il corso, in programma il 3, 10, 17 giugno a Milano, vedrà psicologi, docenti universitari e assaggiatori intervenire in tre lezioni dove l’attenzione sarà posta proprio sull’approccio mentale al vino e al suo consumo.



Gli incontri porranno l’accento su come assaggiare un vino, concentrandosi esclusivamente sui propri sensi e sulle percezioni che esso dà, consenta di rallentare il ritmo frenetico della nostra vita e ricaricare le energie. Come spiegato da Rosamund Dean, la prima a coniare l’espressione “Mindful Drinking” e ad applicare le tecniche della Mindfulness all’atto del bere, questo nuovo approccio al vino si traduce in un consumo moderato, che non implica tanto l’astinenza totale quanto la riscoperta del piacere di bere con consapevolezza e attenzione.

<< Con questo corso vogliamo andare oltre il concetto ormai abusato di “bere moderato.” – Spiega Vito Intini, presidente ONAV Nazionale. – Crediamo in un approccio olistico, dove l’assaggio del vino è un modo per scoprire meglio sé stessi e i propri sensi e dove ci si concentra sul momento presente. >>.



Il primo incontro (3 giugno) vedrà l’intervento della Dottoressa Chiara Ripamonti, psicoterapeuta e psicoanalista, ricercatore di Psicologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università Bicocca di Milano, attualmente docente presso la scuola di Specializzazione dell’AISPT (Associazione Italiana di Sand Play Therapy), e presidente dell’Associazione Onlus Psychè, con il tema Vino: Esperienza di Vita. Il Professor Vincenzo Gerbi interverrà per il secondo incontro (10 giugno) con Cosa Cerchiamo dal Vino, mentre l’ultimo appuntamento (17 giugno) vedrà l’intervento del Dottor Alberto Martelli, medico chirurgo, Pediatra e Specialista in scienze dell'Alimentazione, esperto in allergie alimentari, che esplorerà da vicino il rapporto tra vino e salute.



La seconda metà di tutte le giornate sarà guidata dal Presidente ONAV Vito Intini, con l’assaggio di due vini selezionati da ONAV.

Informazioni Generali: MINDFUL DRINKING – Un nuovo approccio al vino

3, 10, 17 giugno h 1930 – 21.30 - Hotel Leonardo Via Messina 10 Milano;

Prezzo del corso € 100; l'eventuale tesseramento ONAV (€ 80) per l'anno in corso è da considerarsi a parte.

In caso di iscrizione entro il 25 maggio si potrà usufruire di uno sconto di € 30 (codice coupon: MINDFUL_DRINKING_30)

Per il programma completo e maggiori info: https://onav.it/eventi/1-corso-di-mindful-drinking