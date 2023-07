Gli appuntamenti estivi ai Chiostri dell'Umanitaria

Proseguono gli appuntamenti estivi al Chiostro dell'Umanitaria tra cinema, teatro e musica.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il programma

Di seguito il programma della settimana.

- Martedì 18 luglio, ore 21, Teatro, Non aprire gli occhi.

Medusa, terribile mostro dai capelli di serpente e dallo sguardo che pietrifica, decapitata poi dall’eroe Perseo, è uno dei personaggi più celebri della mitologia greca. Ma chi era prima della sua metamorfosi? Cosa si nasconde oltre la sua natura di creatura mostruosa? A partire da Il segreto di Medusa di Hannah Lynn, arricchito e contaminato dalle Metamorfosi di Ovidio e Lezioni americane di Italo Calvino, Non aprire gli occhi è una riscrittura che si muove tra tragico e comico, intorno a una coralità di personaggi che ruotano attorno a Medusa, una ragazza dai capelli bellissimi, punita per una colpa che non ha commesso, e al suo giovane antagonista, stretto nel ruolo che non ha scelto dell’eroe.

Lo spettacolo parte dal mito come materiale universale, pronto per leggere la contemporaneità: Medusa è l’immagine della donna esclusa, rifiutata, isolata, per la società inaccettabile e pericolosa.

- Mercoledì 19 luglio, ore 18.30, Tra mente e cervello: l’aggressività.

Flavio Villani, Primario di Neurofisiologia clinica, Policlinico San Martino di Genova. Bruno Morchio, scrittore Introduce e modera Paola Emilia Cicerone, giornalista.

L’aggressività è presente in tutte le specie animali, ed è considerata essenziale tra i comportamenti sociali di significato adattativo. La sopravvivenza dell’individuo è stata garantita così per millenni. Il profondo significato adattativo dell’aggressività si è decisamente attenuato o, per meglio dire, modificato, nelle ricche società del nostro tempo, trasformandosi in comportamenti surrogati, ma profondamente aggressivi, che dominano le relazioni tra gli uomini sui luoghi di lavoro e nelle famiglie.

Quali sono i meccanismi neurali che ne controllano l’espressività? E cosa avviene quando tale controllo diventa labile e l’aggressività “protettiva” diventa dirompente violenza?

- Giovedì 20 luglio, ore 21, Musica. Jazz tradizionale con uno sguardo al Modale. Con Andrea Servidio, Pianoforte e Edoardo Viganò, Sax Tenore

Verranno eseguiti brani tratti dal repertorio degli “standard” jazz più conosciuti e famosi dei primi anni del ‘900, con un occhio di riguardo ai brani più Modali, rivisitati e riarrangiati per un duo: pianoforte e sax tenore.