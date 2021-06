"Appuntamento in giardino", oltre 150 giardini aperti e una visita speciale nel cuore di Milano

Sabato 5 e domenica 6 giugno in tutta Italia sarà possibile visitare oltre 150 giardini, alcuni aperti in via eccezionale, nell'ambito dell'iniziativa "Appuntamento in Giardino".

La manifestazione

Giunta alla quarta edizione, la manifestazione è pensata come una "festa del giardino" e invita il grande pubblico a scoprire la ricchezza storica, artistica e botanica dei giardini italiani. Nel week-end saranno infatti organizzati diversi incontri, eventi e attività speciali aperte a tutta la famiglia. L'evento offrirà anche l'opportunità di informare il grande pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, in vista di un grande piano di valorizzazione nazionale. Un auspicio che trova finalmente riscontro nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che contiene misure in favore del patrimonio dei parchi e giardini italiani.

Appuntamento in Giardino" è un'iniziativa proposta dall'APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia. La manifestazione, pensata come un’autentica festa del giardino, nasce in accordo con l’iniziativa "Rendez-vous aux jardins", che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi.

Cosa vedere a Milano

A Milano sarà possibile visitare Villa Necchi Campiglio: la villa offre infatti l'opportunità di partecipare a una speciale visita al giardino condotta da una guida d'eccezione, Luca dell'Acqua, giardiniere della villa. Perché c'è un orto in centro a Milano? Perché con il legno del tasso si costruivano arco e frecce? Quante specie di Camelia esistono? Tra nozioni botaniche e curiosità storiche, i visitatori avranno inoltre la possibilità di conoscere i segreti e comprendere le cura che rende questo luogo un piccolo gioiello nel centro di Milano.

Per prenotare è necessario visitare la sezione del sito dedicata.

