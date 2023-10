Apre a Milano il nuovo pop up store di Ta-daan

In occasione delle feste natalizie, TA-DAAN, il primo content e-commerce dedicato all’artigianato contemporaneo, nato con l’obiettivo di sostenere e supportare attivamente la nuova generazione di artigiani, inaugura a Milano un nuovo po-up store, un’occasione unica per trovare il perfetto regalo di Natale 100% artigianale.



Per il secondo anno consecutivo, TA-DAAN collabora con Appcycled, primo marketplace italiano di moda upcycled, per presentare una selezione unica di accessori artigianali e capi upcycled. Questi prodotti contemporanei saranno esposti insieme a eventi di show-crafting e incontri con gli artigiani e i designer, rendendo la stagione natalizia un'occasione per abbracciare uno stile di vita più etico e sostenibile. La collaborazione tra le due startup - entrambe milanesi e fondate da giovani imprenditrici - nasce dalla condivisione di valori fondamentali: artigianalità, creatività e sostenibilità. Entrambe le realtà propongono una risposta concreta all’esigenza di sostituire l’ormai affermato metodo di produzione e consumo “fast” con un approccio “slow” e consapevole.



Per immergersi completamente nell'arte dell'artigianato, avrai l'opportunità di partecipare a eventi di show-crafting o prenotare un posto nei workshop organizzati dagli artigiani di TA-DAAN.