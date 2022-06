A Milano apre "Crotto quartino", pizzoccheri bianchi gratis per tutti all'inaugurazione

Pizzoccheri bianchi lavorati secondo una ricetta secolare, vini rossi, formaggi e salumi affinati nel crotto, una grotta montana naturalmente ventilata utilizzata per stagionare i prodotti. A Milano arriva un angolo di Valchiavenna grazie al ristorante "Crotto Quartino" di Santa Croce di Piuro, che per la prima volta supera i "confini" e sbarca sotto la Madonnina.

Il locale si trova in via Dionigi Bussola 9, zona Navigli, e proprio i “Pizzoccheri bianchi 1930” saranno i protagonisti dell’evento inaugurale. Appuntamento al 6 luglio per l'apertura del ristorante, dalle 18 alle 20, con assaggi offerti gratuitamente ai partecipanti.

Il menu, oltre ai pizzoccheri bianchi, propone "un percorso di degustazione orientato alla convivialità", spiegano dal locale. il menù “Autentica Valchiavenna” prevede infatti una selezione dei prodotti e dei piatti più iconici della valle, con possibilità di riordinare ciascuna portata, purchè non si sprechi nulla. Chiaramente è possibile anche scegliere alla carta, spaziando tra i prodotti del territorio e le lavorazioni dell’antica cucina povera montana, dai salumi dei Luganigheri alla Brìsaola passando per il bastardèll, gli sciatt Frumentùn e la polenta taragna. E la parola d'ordine del ristorante promette bene: "Solo per veri temerari delle calorie".