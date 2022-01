Apre la mostra finale del concorso yicca

Abbiamo il piacere di annunciare le date della mostra finale del concorso “YICCA 21/22” che si terrà dal 15 al 29 Gennaio 2022 a Milano, negli spazi della fondazione “LUCIANA MATALON FOUNDATION” Foro Buonaparte, 67 - 20121 Milano.

Vernice: Sabato 15 Gennaio 2022, ore 18:00



La mostra presenta le opere di 18 artisti finalisti: Antonella Zito - Italy, Bianca Bozgan - Switzerland, Delphine Hogarth - France, Giacomo Toth - Italy, Giacomo Zornetta - Italy, Giovanni Longo - Italy, Guido Bottazzo - Italy, Hiroshi Mehata - Japan, Ima Montoya - Spain, J Kwon - South Korea, Jesse Egner - United States of America, Katrina Thibodeau - Canada, Kurt Stimmeder - Austria, Melanie Geyer - Austria, Nick Chatfield-Taylor - United States of America, Sofhie Mavroudis - Belgium, Sun Hee Moon - Italy, Takeshi Inoue - Japan.



Ogni artista, attraverso mezzi diversi, indaga le prospettive e le sfumature multiformi dell’essere umano, mostrando nuovi concetti innovativi. Le opere dei vari artisti inclusi in questa mostra entrano in risonanza con le principali realtà culturali, economiche e politiche contemporanee vissute come parte della vita quotidiana e attraverso la società attuale.

Questa mostra ripercorre le tendenze emergenti dell’arte contemporanea, abbracciando

generazioni diverse che con le loro pratiche attraversano le varie discipline della creazione artistica.



Giurati

Nello Taietti

Roberto Borghi



Curatori



Margherita Jedrzejewska