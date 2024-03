Apre la prima biblioteca della Nonvioelnza per bambini/e ragazzi/e

L'inaugurazione ufficiale della Biblioteca della Nonviolenza è fissata per il 9 marzo 2024, dalle 17.00 alle 19.00.

E' previsto un laboratorio per bambini/e dai 6 agli 11 anni con l'autrice Fulvia degl'Innocenti, insieme al suo libro “Io sono Adila. La storia illustrata di Malala Yousafzai“, patrocinato da Amnesty international.

SI prosegue poi con il programma per gli adulti. Tutti i dettalgi sul web





Da quel giorno, la Biblioteca della Nonviolenza sarà disponibile per appuntamenti con le scuole, per laboratori e prestito.

Nel corso dell'anno, ospiterà una serie di eventi, tra cui gruppi di lettura, presentazioni di libri a tema, laboratori dedicati e momenti di lettura animata, creando così un hub dinamico per gli amanti della cultura nonviolenta.



La Biblioteca della Nonviolenza è una tappa significativa nella promozione della 'lettura nonviolenta', con particolare attenzione rivolta ai giovani lettori e lettrici. Questo luogo speciale di conoscenza e scambio sarà aperto non solo alle scuole, ma anche alle famiglie del territorio, contribuendo a diffondere la cultura della nonviolenza a livello locale. La biblioteca è ufficialmente parte del circuito delle Biblioteche di prossimità del Comune di Milano, diventando un punto di incontro, confronto e riferimento per il Municipio 3.