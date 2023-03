Apre spaziortica - Un centro polifunzionale per famiglie nel cuore del quartiere ortica

Sabato 11 marzo 2023 dalle ore 10.30 alle 17.00 giornata di inaugurazione dello SpaziOrtica in via Trentacoste 32, nel cuore del quartiere Ortica a Milano.

SpaziOrtica è un centro polifunzionale per le famiglie che riunisce diversi specialisti del mondo materno-infantile (puericultrici, ostetriche, psicologhe, educatrici, osteopati, logopedisti ecc) per offrire un supporto alla genitorialità in tutti gli aspetti e nelle diverse tappe del percorso (dal pre-nascita all’adolescenza).



L’obiettivo è quello di offrire in un unico luogo tutto ciò di cui una famiglia potrebbe aver bisogno: incontri formativi, percorsi individuali, laboratori per bambini, supporto nel puerperio, in un quartiere di Milano dove non sono attualmente presenti questi servizi, nonostante il crescente numero di famiglie che ci vivono.