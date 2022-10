Arché live 2022 "cercavi giustizia ma trovasti la legge"

Torna l'appuntamento di festa, riflessioni e gioia di Fondazione Arché, sabato 8 ottobre, dalle 9.30, presso CasArché a Milano, in via Lessona 70.



Apriranno la giornata gli interventi di p. Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché, e di Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, cui seguirà la proiezione di “Margini di pace”, racconto per immagini dell’impegno di Arché a fianco dei profughi e delle profughe ucraine e a favore della pace.



Seguirà quindi il confronto tra Mimmo Lucano, il tre volte sindaco di Riace racconterà la straordinaria esperienza di accoglienza del paese calabro, e l’europarlamentare ed ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, con la moderazione di Elisabetta Soglio, responsabile del settimanale Buone Notizie del Corriere della Sera.



Dopo il video e gli interventi di Mimmo Lucano e degli altri ospiti, è prevista l’inaugurazione del parco “Alan Kurdi” a fianco della Corte di Quarto con la partecipazione della sindaca di Novate Milanese, Daniela Maldini. Realizzato in collaborazione con Xmas Project e UniCredit Foundation, il parco giochi ospita una serie di attrazioni per i più piccoli di CasArché e del quartiere.



Seguirà quindi il pranzo preparato dagli studenti e dalle studentesse del corso di cucina dell’istituto CAPAC di Quarto Oggiaro, che si occuperanno del servizio catering. A chiudere la giornata saranno le note di Freedom Sounds, la band formata dai detenuti del carcere di Bollate, che si esibirà a partire dalle 14.30.



Sarà possibile seguire l’Arché Live sia fisicamente a CasArché, compilando il form online https://bit.ly/archelive2022, sia sui canali social della Fondazione.