Architects party milano | i party negli studi di architettura

Dopo tre anni di stop causa Covid-19, torna a Milano l’iniziativa cult Architects Party dal 20 al 22 giugno 2023. Per

tre giorni gli studi milanesi si animano con feste e aperitivi per conoscere di persona i protagonisti del settore e

per accedere ai luoghi dove nasce il design e l’architettura contemporanea. Drink Partner ufficiale dell’edizione

2023 è Bombeer, la birra dell'ex calciatore Christian Vieri, come DrinkPartner ufficiale dell’iniziativa.

Gli studi coinvolti in questo secondo appuntamento sono 10: A2T Milano, Barreca & La Varra, DAAA Haus, DNA

Design Lab, Etereo Design, Hyphen, NICK MALTESE STUDIO_FEDE PAGETTI INTERIORS, Pelizzari Studio,

Pierattelli Architetture, Studio MDW architetti associati.

Il pubblico voterà "live" il miglior party della città di Milano. Dopo Milano gli ArchitectsParty si sposteranno a

Torino e Amsterdam.

I design partner di questo secondo appuntamento sono importanti aziende di settore: Alpewa, Ceramica

Sant'Agostino, Cesana, Christian Fischbacher, Hi Contract, Lodes, Mafi, Neolith, Nerosicilia, Signature Kitchen

Suite, Wall&deco'.

Il format è ideato da TOWANT, agenzia dedicata all’organizzazione di iniziative non convenzionali di architettura

in Italia e all'estero, che collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale. Tra gli

eventi organizzati vi sono ArchichefNight, gli appuntamenti a tavola dove lo Chef è l'architetto; DJ Arch Night,

serata itinerante negli showroom del design dove il dj è l'architetto; ArchiBike una visita in bici alla scoperta dei

luoghi segnalati dai protagonisti della progettazione contemporanea.

Calendario ArchitectsParty Milano | dal 20 al 22 giugno 2023 | ore 19.00

MARTEDì 20 GIUGNO

PELIZZARI STUDIO - Via Senato, 24

MERCOLEDì 21 GIUGNO

A2T MILANO - Via Monte di Pietà, 1A - scala B

Barreca & La Varra - Via Tito Vignoli, 9

DNA Design Lab - Corso Buenos Aires, 43

Studio MDW architetti associati - Viale Cirene, 14

GIOVEDì 22 GIUGNO

DAAA Haus - Corso Monforte, 23 - con ingresso in Via San Damiano, 2 *party su invito

Etereo Design - Via Mecenate, 76/4A *party su invito

Hyphen - Via Leonardo Bistolfi, 49

NICK MALTESE STUDIO_FEDE PAGETTI INTERIORS - Via Enrico Nöe, 33



Per ulteriori informazioni: TOWANT SRL - staff@towant.it