Gli Arctic Monkeys in concerto a Milano

Quando Dal 15/07/2023 al 15/07/2023 Orario non disponibile

Gli Arctic Monkeys tornano in Italia. La band britannica infatti si esibirà il prossimo sabato 15 luglio 2023 per gli I-Days a Milano. Il concerto si terrà nell'ippodromo meneghino.

Il gruppo è reduce dalla pubblicazione di “The Car”, il settimo album in studio. Con 10 nuove tracce scritte da Alex Turner, "The Car" è stato prodotto da James Ford e registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i Rak Studios di Londra e La Frette di Parigi. Con il disco, l’annuncio di un tour europeo e negli Stati Uniti che aveva fatto sperare i fan italiani, finalmente accontentati dalla notizia di oggi delle due attese tappe italiane, a Roma oltre che a Milano.

Sul palco prima degli Arctic Monkeys, Tthe Hives, l’esplosiva band svedese nata nel 1993 formata da Per Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson, Christian Grahn e Johan Gustafsson e con cinque album all’attivo. Opening act della serata sarà invece Willie J Healey, cantautore giovane promessa della musica made in UK.

Gli Arctic Monkeys sono Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley e Matt Helders. Nata ad High Green, Sheffield nel 2002, la band ha pubblicato sette album in studio - l’ultimo è ‘The Car’ del 2022 - e un live album ‘Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall’, i cui ricavati sono andati a War Child Uk. Con oltre 25 milioni di copie vendute e una fanbase di oltre 30 milioni di fan sulle piattaforme digitali, la band ha più di 9 miliardi di stream.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di mercoledì 7 dicembre. Il posto unico costa 55 euro, 75 invece per il posto Pit.

(Foto Jade Park da Facebook ufficiale Arctic Monkeys)