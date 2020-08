Arena Milano Est: film di Ozpetek, concerti e spettacoli di cabaret per tutta la settimana

L'ultima settimana di agosto all'Arena Milano Est promette sette giorni intensi di cinema, cabaret e musica, tutti da scoprire. Di seguito il programma degli appuntamenti da non perdere.

Il programma

- Martedì 25 agosto, proiezione de "La Dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek

- Mercoledì 26 agosto, la presenza dei mitici Gemelli Ruggeri, per presentare insieme ai due registi la docummedia "Il Conte Magico"

- Giovedì 27 agosto, l’ironia graffiante di Barbara Foria con il suo "Euforia" per il cabaret in rosa del giovedì

La comicità partenopea di Barbara Foria, volto noto di Colorado e voce tuonante di Rtl 102.5, porta in scena il suo one-woman-show Euforia, una promessa… di allegria e spensieratezza. Un viaggio ironico nel mondo delle donne di oggi, al tempo “schizzato” dei social, che si ritrovano “cresciute” alla velocità di un messaggio su whatsapp. Un excursus esilarante, non privo di pillole di saggezza: al cuore non si comanda, ma si può almeno elargir consigli. Un'irresistibile satira sociale sugli stereotipi femminili, che non risparmia l’universo maschile. Con una morale in fondo semplice e unisex: bisogna vivere con Euforia.

- Domenica 30 agosto, il grande concerto de Le Cantautrici: Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava.

Tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre storie artistiche differenti e nobili, tre anime. Che da oltre trent’anni hanno affermato una musica d’autore lontana dai condizionamenti culturali dominanti e da quelli commerciali, dedicandosi a un percorso artistico libero e sincero, fatto di espressione pura e sperimentazione. Dalla loro amicizia -che le ha portate a collaborare più volte in questi anni- è nato un tour speciale, che coniuga la canzone d’autore italiana con i ritmi del Sud del mondo e del jazz. Sensibilità e orgoglio femminile, fusi in un sodalizio armonico, arrivano dritti al pubblico. Tre cantautrici dalla forte personalità intavolano un “trialogo” a suon di brani dei rispettivi repertori, proposti però in versioni inedite e coinvolgenti. Brani che sono stati la colonna sonora di tutti, scritti per se stesse o per altri grandi interpreti della musica italiana (tra cui, solo per citarne alcuni, Renato Zero, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Mina).

Tra i “cult” in scaletta, Le ragazze Di Gauguin, Brividi, Così è la vita, Destino, Io e mio padre, Gli amori diversi, Il cuore mio, Semplice, Solo i pazzi sanno amare, A che servono gli dei, Io sono una finestra, Mendicante, Terra, Spalle al muro, Come mi vuoi e Per amore. Passato (indelebile) ma anche futuro: sul palco saliranno anche giovani cantautrici esordienti, “scovate” dalle tre artiste nell’ambito delle rispettive attività di insegnanti e talent scout.

Per maggiori informazioni visiare il sito dedicato.