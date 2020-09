Arena Milano Est, un concerto rock con i Backseat Boogie. Orari e biglietti

Domenica 6 settembre proseguono i concerti all'Arena Milano Est, polo funzionale multiculturale voluto dal Teatro Cinema Martinitt per la città di Milano. Sul palco saliranno i The Backsteat Boogie, con la loro miscela di country, rockin' blues, boogie e rockabilly.

Il gruppo

Il gruppo è formato da Michele Cantù (voce e chitarra), Pietro Bredeon (contrabbasso), Martino Faedi (batteria) e Angelo Auguadro (sax tenore). La band ha pubblicato nel 2008 l'ep The Backseat Boogie Trio, seguito nel 2010 dall'album Till The Day I Die; il terzo lavoro in studio, Original Spirit, è del 2013.

Il concerto verrà preceduto da una Festa della Musica a ingresso gratuito a con concerti e laboratori per bambini e ragazzi in occasione della riapertura delle sedi di Ricordi Music School.

Il programma

Di seguito il programma completo della giornata:

Ore 17:30 - La danza delle stelle, laboratorio di musica e danza per bambini fino ai 6 anni

Ore 18:30 - Metti una canzone, laboratorio con concerto di musica e danza per bambini dai 6 agli 11 anni

Ore 19:30 - Under 13 Orchestra in concerto

Ore 20 - Ricordi Performing Arts, presentazione del nuovo progetto under 20 con la direttrice Anna Mortara e i partner DanceHaus di Susanna Beltrami per la danza e Still diDenis Curti per la fotografia

Ore 21 - The Backsteat Boogie in concerto

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto sul sito dedicato.