Cinema all'aperto e concerti dal vivo: il nuovo programma di Arena Milano Est

Orario non disponibile

Quando Dal 18/07/2022 al 24/07/2022 Orario non disponibile

Concerti, stand-up comedy e cinema all'aperto sono i protagonisti della nuova settimana di appuntamenti da Arena Milano Est, l'area esterna del Teatro Martinitt che ogni anno dà vita all'estate milanese.

Tantissimi gli eventi in programma, tra cinema d'autore e spettacoli dal vivo, tutti da scoprire.

Il programma

Di seguito, nello specifico, il programma della settimana.

- Martedì 19 luglio, Comic Show - Paolo Camilli, L'amico di tutti

Cosa succederebbe, se l’amico immaginario della nostra infanzia venisse a cercarci e a vedere come siamo

diventati? E’ lo spunto per un monologo a più voci, affollato di personaggi simbolici ed estremi, tutti dalla

comicità surreale e satirica. Tanti i temi affrontati in chiave graffiante: la polemica sul gender, l’intolleranza, la discriminazione sessuale, il razzismo e l’hate speech.

- Mercoledì 20 luglio, Stand-up comedy - Luca Cupani, Antonio Ricatti e Ivano Bisi Becomedy & Friends

Ecco un bel tris vincente di risate. Luca Cupani vive a Londra, è italiano e da un paio d'anni anche britannico (la doppia cittadinanza è il suo vaccino contro la Brexit). Antonio Ricatti viene concepito il 19 Settembre 1987 davanti a una replica di Ok il prezzo è giusto, per poi nascere a Barletta il 2 Luglio 1988. Ivano Bisi è toscano, politicamente scorretto, autore di una satira corrosiva e di battute disarmanti.

- Giovedì 21 luglio, Concerto - Genesis Piano Project in collaborazione con Ahymé Festival

Il progetto del pianista Adam Kromelow, di Chicago, e? un album di cover di alcuni dei brani piu? iconici della storica band inglese, realizzate con pianoforti acustici e registrati alla Charterhouse School a Godalming, Regno Unito, dove sono nati i Genesis. E’ il culmine di 10 anni di lavoro appassionato con lo scomparso Angelo Di Loreto.

Il cinema all'aperto

Tra gli appuntamenti al cinema, invece, si segnalano:

- Lunedì 18 luglio, Gagarine-Proteggi ciò che ami - di Fanny Liatard e Jerémy Trouilh (in lingua originale)

Del 2020, con Alseny Bathily e Lyna Khoudry. Genere: drammatico.

- Venerdì 22 luglio, La fiera delle illusioni - di Guillermo del Toro

Del 2021, con Bradley Cooper e Kate Blanchette. Genere: drammatico/thriller/noir.

- Sabato 23 luglio, Top Gun: Maverick - di Joseph Kosinski

Del 2022, con Tom Cruise e Miles Teller. Genere: azione.