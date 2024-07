Aria club - 1 two

Giovedì 11 Luglio 2024

Piazzale dello Sport, 14 - Milano

Dalle 19.30 alle 05.00



Siete pronti a immergervi nell'epicentro della nightlife milanese? Il "ONE TWO @ ARIA CLUB" promette di essere un evento che non potete assolutamente perdere questa estate. Situato nel cuore pulsante di Milano, all'indirizzo Piazzale dello Sport 14, questo locale è rinomato per la sua atmosfera vibrante e per la qualità dei suoi eventi.



Un'Esperienza Unica di Aperitivo e Musica



La serata inizia in modo impeccabile con un esclusivo Aperitivo dalle 19.30 alle 22.00. Con soli 15€ a persona, potrete gustare un ricco buffet e spritz a volontà, o optare per un drink a vostra scelta, il tutto accompagnato da un DJ set che vi farà ballare fino all'alba. L'ambiente è immerso in luci suggestive, colori accattivanti e scenografie che amplificano il divertimento.



Ingresso e Tavoli Riservati



Dalle 22.30 in poi, l'ingresso è aperto a tutti gli appassionati di buona musica. Gli uomini possono accedere con un drink omaggio, mentre le donne entrano gratuitamente. Per chi desidera un'esperienza più esclusiva, sono disponibili tavoli con diverse opzioni: Tavolo Pista a 180€ per 6 persone, Tavolo Prive a 250€ per 6 persone e il lussuoso Tavolo Vip a 300€ per 5 persone, ognuno con bevande a scelta dal listino. I tavoli sono disponibili fino alle 02.30 e includono l'accesso al DJ set fino alle 05.00.



Informazioni Utili e Prenotazioni



Ricordatevi che per partecipare è necessaria la prenotazione. Non dimenticate di prenotare il vostro posto chiamando il numero +393355290025 via WhatsApp o tramite chiamata. L'evento è riservato ai maggiori di 18 anni.





Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere una serata indimenticabile all'insegna della migliore musica italiana. Per ulteriori dettagli e per prenotare il vostro posto, contattate +393355290025. Il "ONE TWO @ ARIA CLUB" vi aspetta per un'esperienza che saprà soddisfare ogni aspettativa nella vibrante scena della nightlife milanese.