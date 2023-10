Prosciutto di qualità e ricette da non perdere: a Milano l'esclusivo tour gastronomico itinerante

Il tour itinerante che porta in tutta Italia uno dei prosciutti simboli del Made in Italy e che ha preso il via dalla capitale arriva finalmente a Milano con ben sei imperdibili tappe dal 5 al 7 e dal 12 al 14 novembre 2023. Impossibile mancare all'assaggio del buonissimo prosciutto crudo dal sapore inconfondibile, riconosciuto prodotto a denominazione di origine protetta (DOP). L'evento farà tappa, nel corso dell’autunno e dell’inverno, in altre alcune e selezionate città del Paese.

Aria di San Daniele arriva a Milano

Per il sesto anno Aria di San Daniele, il tour gastronomico itinerante che porta in giro per tutta Italia il Prosciutto di San Daniele DOP, è ripartito. Dopo il via del 18 settembre dalla città di Roma e le tappe di Napoli, Catania e Bari, sarà il turno di Milano: l’iniziativa, organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, prevede, in totale, trentacinque tappe in sette differenti città.

Aria di San Daniele è un’occasione unica per conoscere le caratteristiche qualitative e organolettiche del prosciutto friulano. Con un ricco calendario di eventi, Aria di San Daniele prevederà una serie di appuntamenti in locali selezionati, come enoteche, osterie e ristoranti, durante i quali il Prosciutto di San Daniele sarà reso protagonista. In occasione di ogni serata verrà quindi offerta, ai clienti degli stessi locali, una degustazione di San Daniele DOP affettato al coltello o a macchina dai tagliatori del Consorzio. Il prosciutto sarà inoltre il protagonista di alcune delle ricette proposte dai diversi locali.

Il tour in città: tutte le tappe

Nel dettaglio, a Milano, domenica 5 alle ore 18:00 il San Daniele DOP sarà protagonista a Il Pascoli di Cusago in via Fratelli Cervi 5, lunedì 6 il tour giungerà a Deseo in corso Sempione 2 alle 19:00, mentre martedì 7 sarà il turno de Le Biciclette in via Giovanni Battista Torti 2 alle ore 18:00.

Aria di San Daniele riprenderà domenica 12 a Refeel alle ore 11:00 in viale Sabotino 20, lunedì 13 tocca a Enoteca Vecchia Arena in piazza Lega Lombarda 1 alle 18:30, infine, l’ultimo evento si svolgerà martedì 14 a Cantina Urbana in via Ascanio Sforza 87 alle ore 18:00.

Nel mese di novembre il tour farà tappa anche a Torino e concluderà la prima settimana di dicembre con le città di Brescia e Bergamo. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito eventi.prosciuttosandaniele.it.