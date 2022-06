Arianteo 2022, tutti i film all'aperto da non perdere

Mercoledì 15 giugno ha inizio la nuova edizione della tradizionale rassegna estiva AriAnteo organizzata da Anteo, che da giugno a settembre illuminerà le serate milanesi offrendo al suo pubblico una programmazione en plein air ricca ed entusiasmante. Le sedi milanesi di AriAnteo 2022 sono Arianteo Palazzo Reale e AriAnteo Chiostro dell'Incoronata.

I titoli da scoprire

Tanti, anche quest'anno, i titoli di qualità italiani e stranieri, le anteprime e i film per famiglie. Tra le prime visioni, l’attesissimo "Elvis" di Baz Luhrmann a "Casablanca Beats" di Kaleem Aftab, presentato in concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes, e a Lightyear – la vera storia di Buzz di Angus MacLane. In anteprima, invece, lo spassoso "Mistero a Saint Tropez" di Nicolas Benamou, in programmazione martedì 28 giugno in AriAnteo Chiostro dell’Incoronata e mercoledì 29 giugno in AriAnteo Palazzo Reale

Tra i titoli italiani in programmazione, gli splendidi "Nostalgia" di Mario Martone e Esterno Notte (Parte Prima e Parte Seconda) di Marco Bellocchio, entrambi accolti con grande entusiasmo della critica a Cannes e, in seguito, dal pubblico in sala. Entrambi film straordinari, da non perdere nel contesto suggestivo ed emozionale delle sale all'aperto di AriAnteo. Tra gli autori italiani in programma, anche Leonardo di Costanzo con il suo Ariaferma; Roberto Andò con Il bambino nascosto e Silvio Soldini con 3/19.

Moltissimi i film europei in programmazione, premiati ai più prestigiosi festival internazionali come "Alcarras" di Carla Simón (Orso d’Oro al Festival di Berlino 2022), "La scelta di Anne - L'Événement di Audrey Diwan", (Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2022; il capolavoro di animazione candidato a 3 Premi Oscar Flee di Jonas Poher Rasmussen, che racconta la storia vera di Amin Nawabi, tra l’omosessualità e la fuga da un Afghanistan devastato.

Tra due mondi di Emmanuel Carrere, "Il capo perfetto" di Fernando León de Aranoa, Full time – Al cento per cento di Eric Gravel, poi, catapultano lo spettatore nel mondo del lavoro, affrontando il tema urgente della perdita dei diritti individuali, quali la libertà, la dignità, i rapporti interpersonali.

I film campioni d'incassi

Non mancheranno anche film campioni d'incassi come House of Gucci di Ridley Scott che segue la storia della famiglia Gucci; "No time to die" di Cary Fukunaga, l’ultimo film che vede Daniel Craig nei panni dell’agente 007; Top Gun: Maverik di Joseph Kosinski, l’attesissimo sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato ancora una volta dall'intramontabile Tom Cruise e tanti altri grandi titoli da recuperare o rivedere sotto il cielo di Milano.