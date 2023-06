Arianteo 2023, torna il cinema all'aperto. Oraio, programma e luoghi

Dal 16 giugno torna in città Arianteo, la programmazione estiva di cinema organizzata da Anteo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano nell’ambito del programma Milano è viva.

La data di inizio

La rassegna estiva inizia venerdì 16 giugno presso la storica arena del Chiostro dell’Incoronata con la programmazione di due grandi film capaci di intrattenere, emozionare e divertire: Mon Crime – La colpevole sono io di F. Ozon e Air di B. Affleck.

La programmazione di AriAnteo spazia nella cinematografia delle diverse nazionalità, dando voce alle specificità narrative, artistiche e culturali di tutto il mondo.

I film a 3 euro

In questa direzione va Cinema Revolution, l’iniziativa promossa e finanziata dal Ministero della Cultura adottata in tutte le sale Anteo e AriAnteo: tra le due settimane di “Cinema in Festa” (l’occasione per vedere i film di tutte le cinematografie a un prezzo speciale), dal 16 giugno al 16 settembre, gli spettatori potranno vedere titoli italiani ed europei al prezzo incredibile di 3,50 euro.

Come per “Cinema in Festa”, il MiC rimborserà le sale di 3 euro per ogni biglietto staccato a 6,50 euro.

Nel programma di AriAnteo, tutti i film europei contrassegnati dalla targhetta rossa con il prezzo 3,50 euro, rientrano nell’iniziativa Cinema Revolution.

AriAnteo Chiostro dell’Incoronata

AriAnteo Chiostro dell’Incoronata è la storica arena situata presso il suggestivo Chiostro della Chiesa di Santa Maria Incoronata in via Milazzo, a due passi da Anteo Palazzo del Cinema. Conosciuta e apprezzata per essere multischermo, consente la programmazione simultanea di due film.

La programmazione va dal 16 giugno alla prima metà di settembre e comprende incontri con gli autori, anteprime, prime visioni e eventi speciali.

Il 20 giugno Il Terzo Segreto di Satira presenta il proprio lavoro Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi; il 25 giugno il regista Pasquale Marrazzo introduce Prossimo Tuo – Hotel Milano; il 3 luglio Giuseppe Fiorello presenta il suo esordio alla regia Stranizza D’Amuri.

Le anteprime

Non mancheranno le anteprime - come quella di Animali Selvatici, introdotta dal regista Cristian Mungiu il 26 giugno e di Mother and Son di Léonor Serraille il 27 luglio – e le prime visioni, tra cui l’attesissimo Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold nelle serate del 28 e 29 giugno e 1 e 2 luglio.

Ad arricchire ulteriormente la programmazione due serate a cura di LongTake, la cui redazione introdurrà la proiezione di Decision to Leave di Park-Chan Wook il 10 luglio e di Toro Scatenato di Martin Scorsese (versione restaurata) il 18 luglio.

Quest’ultimo non è l’unico grande classico del cinema pensato per il pubblico di AriAnteo: il 9 luglio, infatti, il Chiostro dell’Incoronata si illumina con la proiezione del film cult di John Landis, Animal House in versione originale con sottotitoli in italiano. Ma non è tutto: in occasione della proiezione, AriAnteo organizza un imperdibile “toga party”. Il pubblico è invitato a presentarsi in toga affinché, dopo il film, possa scatenarsi per una serata silent disco.

Per scoprire la programmazione completa scaricare il programma sul sito dedicato.

Le altre arene

Ad AriAnteo Chiostro dell’Incoronata si aggiungono due arene in location già considerate in passato, a segnare un ritorno atteso e rinnovato: AriAnteo CityLife (dal 21 giugno 2023), in Piazza Elsa Morante e AriAnteo Fabbrica del Vapore (dal 27 giugno 2023), Via Giulio Cesare Procaccini, 4.