Arianteo 2024, la magia del cinema all'aperto (per tutta l'estate)

A Milano, fino al 30 settembre, tornano AriAnteo e Anteo nella città, le rassegne di cinema all’aperto che da giugno a settembre illuminano le serate milanesi offrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e variegata.

La programmazione estiva organizzata da Anteo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano nell’ambito del programma "Milano è viva", coinvolgerà la Fabbrica del vapore, Citylife e il Chiostro dell’Incoronata.

Nel mese di giugno si accenderanno i riflettori anche su AriAnteo Palazzo Reale e sulla suggestiva arena di Monza AriAnteo Villa Reale.

I film da vedere

Come da tradizione, in programma i migliori film della stagione autunnale e invernale, che tornano sugli schermi estivi per una nuova occasione di incontro con il pubblico.

Tra questi, i pluripremiati La zona di interesse di Jonathan Glazer; Anatomia di una caduta di Justine Triet; Palazzina Laf di Michele Riondino; Perfect days di Wim Wenders; Past lives di Celine Song; La sala professori di ?lker Çatak; La chimera di Alice Rohrwacher e Povere creature! di Yorgos Lanthimos, oltre agli apprezzatissimi C’è ancora domani di Paola Cortellesi; Un mondo a parte di Riccardo Milani; Confidenza di Daniele Luchetti; Challengers di Luca Guadagnino. Ad arricchire le proiezioni, numerosissimi eventi speciali e proiezioni con ospiti.

Il progetto Revolution is Woman

AriAnteo Fabbrica del Vapore quest'anno è occasione di condividere film che arricchiscono il progetto Revolution is woman che vede Fabbrica del Vapore ideatrice di un’ampia rassegna che attraverso mostre, spettacoli, presentazioni di report e di libri, laboratori fotografici e proiezioni cinematografiche si propone come luogo aperto e libero, dedicato alle donne.

Sul retro dello schermo dell’arena campeggerà un’opera di Andrea Crespi dal titolo La rivoluzione è donna, filo conduttore di un progetto che intende rimarcare quanto la giustizia tra i generi sia il primo indispensabile principio di ogni democrazia.

Per questo AriAnteo Fabbrica del Vapore ha selezionato titoli che si sono contraddistinti per le storie di incredibile potenza portate sullo schermo e per ruoli femminili straordinari.

Tra gli ospiti che popoleranno AriAnteo Fabbrica del Vapore anche Zucchero Fornaciari, che il 3 luglio presenterà il film a lui dedicato, Zucchero - Sugar Fornaciari.

Il cinema che attraversa tutta la città

Ritorna per il quarto anno consecutivo anche Anteo nella città, il cinema itinerante che da giugno a settembre attraverserà i municipi milanesi. Una programmazione di cinema di qualità “su quattro ruote” con una forte valenza sociale per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale e per restituire alle piazze la veste di luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Il progetto è organizzato da Anteo e Fuoricinema, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi.

Il furgone di Anteo nella città raggiungerà numerose piazze di Milano con un proiettore 2k, 200 sedie e un maxischermo. L'audio e? trasmesso in cuffia per permettere il normale svolgersi delle consuetudini cittadine senza arrecare disturbo a chi non partecipera? alla proiezione.

