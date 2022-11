ArkiZoic Project, la mostra di Duilio Forte

ArkiZoic Project XI è l’undicesima edizione della serie di mostre personali di Duilio Forte sul tema ArkiZoic presso la galleria d’arte iKonica a Milano in Via Porpora 16/A dal 21 Novembre al 1 Dicembre 2022. L’ ArkiZoic ERA è un’azione concreta verso il ricongiungimento di Arte e Architettura con la Natura. La prima mostra “ArkiZoic Project I” si è tenuta nel 2016 a Stoccolma presso il museo di Biologia.



L’architettura intesa come arte che contiene le arti è la matrice originaria da cui Forte prende il via costruendo un pezzo alla volta un’idea di mondo popolato da animali fantastici e atmosfere di ispirazione surrealistica.



In questo universo si confrontano il passato e il futuro, la mitologia e la fantascienza. La contemporaneità emerge vivida dallo scontro violento degli abissi di spazio-tempo che circondano le nostre esistenze.



Regola ArkiZoic



I.Metti l’anima nelle tue opere

II.Usa la matematica e la geometria della natura

III.Usa il metodo euristico

IV.Dai spazio al caso, all’errore e al non finito

V.Usa i materiali e le forme della tradizione



VII.Usa il disegno come schizzo emozionale