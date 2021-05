Armani annuncia la riapertura di Armani/Silos e l’estensione della mostra di Peter Lindbergh

Giorgio Armani annuncia la riapertura di Armani/Silos da mercoledì 5 maggio e l’estensione fino all’estate di Heimat. A Sense of Belonging, l’esposizione dedicata a Peter Lindbergh, con un’ampia selezione che ripercorre vari decenni del lavoro del fotografo.

La mostra

La mostra si svolge in tre sezioni - The Naked Truth, Heimat eThe Modern Heroine - in un percorso che descrive la complessità e l’immediatezza dell’opera di Lindbergh, evidenziandole straordinarie affinità tra Giorgio Armani e Peter Lindbergh, che tanto nell'arte quanto nella vitahanno condiviso valori che hanno permeato tutta la loro estetica, come l’apprezzamento per la verità e la ricerca dell’onestà.

“Nelle arti gli uomini esprimono le proprie qualità più alte: fantasia, invenzione, creazione; il duro lavoro che sta dietro alla realizzazione di un’idea. La bellezza ispira, nutre, fa bene. La riapertura di Armani/Silos è un segno di ripartenza e di ottimismo: senza cultura e senza bellezza non ci può essere futuro ”ha commentato lo stilista. A partire da mercoledì sarà possibile visitare anche la collezione permanente, un excursus sulle creazioni di Giorgio Armani dal 1980 a oggi, suddiviso secondo temi che hanno ispirato e che continuano a ispirare il suo lavoro creativo.

Orari e modalità d'ingresso

Armani/Silos sarà aperto al pubblico il mercoledì e la domenica dalle 11 alle 19 e da giovedì a sabato dalle 11 alle 21.

L’accesso sarà possibile con prenotazione obbligatoria nel fine settimana e nei giorni festivi, entro il giorno che precede la visita. La prenotazione è consigliata pertutti gli altri giorni. La riapertura degli spazi espositivi avverrà adottando le misure cautelative disposte dalle autorità competenti.