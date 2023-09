Muovendo dal proposito di incidere in modo sempre più vario e significativo sulla vita culturale della propria città, PalinSesto inaugura una nuova prospettiva di incontri con gli appassionati di conoscenza e con tutti coloro che sono alla ricerca di occasioni di appagamento estetico in campo musicale, letterario e artistico.



ARMONIAVIVA è la formula sintetica che fungerà da contrassegno agli appuntamenti che, di anno in anno, avremo cura di far convergere verso rassegne monotematiche il più possibile originali e sostanziose quanto a densità di contenuto di ciascuna proposta. Per questa edizione 2023 sarà il binomio TEMA E VARIAZIONI ad offrirsi come fulcro concettuale attorno a cui far dialogare momenti musicali, curiosità iconografiche, letture, riflessioni critiche e scambi di idee.



ARMONIAVIVA è (e auspicabilmente sarà) un evento a cadenza annuale a cui daremo il carattere di un confronto di intuizioni, pensieri e attività performative nonché seminariali miranti a individuare e sciogliere alcuni nodi cruciali del nostro Presente.