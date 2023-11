Armonie di solidarietà: il concerto benefico "Music for life"

Milano si prepara a immergersi in un'esperienza musicale straordinaria, unisce le forze dell'arte e della solidarietà nel Concerto Benefico "Music For Life," organizzato con passione dall'associazione milanese "Il Setticlavio." Da oltre due decenni, questa organizzazione si impegna a promuovere eventi culturali a favore di cause sociali e umanitarie, rendendo la cultura e la generosità parte integrante della vibrante tessitura cittadina. Il cuore di questo straordinario evento è la generosità stessa, incarnata nel sostegno alla Società San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale di Milano ODV a favore di due progetti "Summer Camp Estate 2024 e Sostegno allo Studio" che si propongono di aprire nuove opportunità di apprendimento e crescita per i giovani, attraverso un'estate all'insegna della formazione e dell'inclusione. Il programma musicale, curato con attenzione e passione, promette un'esperienza unica. Dai movimenti eleganti del Concerto per archi di Vivaldi alla maestosità della Sinfonia Concertante di Stamitz, il pubblico sarà avvolto dalle note di compositori illustri come Rossini, Boccherini, Bossi e Mascagni. Il palcoscenico vedrà protagonisti due talentuosi solisti, Andrea De Francesco all'oboe e Luca Maggioni alla viola, accompagnati dall'eccezionale Elite Ensemble di Varese, guidato con maestria dal direttore Carlo Taffuri. Il Concerto Benefico "Music For Life" rappresenta non solo un momento di puro piacere musicale, ma anche un atto di generosità e impegno sociale. Ogni nota suonata contribuirà a rendere possibile un futuro migliore per coloro che ne hanno più bisogno. Unisciti a questa sinfonia di solidarietà, fatti avvolgere dalle armonie e lasciati ispirare dalla potenza trasformatrice della musica. Insieme, possiamo dimostrare che la bellezza e la generosità possono veramente cambiare il mondo.