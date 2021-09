Armonie senza Tempo: wine tasting che celebra i profumi e i sapori del Lugana

Venerdì 17 settembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” i profumi e i sapori del Lugana protagonisti di un importante wine tasting con oltre cinquanta cantine

Il Consorzio Tutela Lugana Doc torna nel capoluogo lombardo per la terza edizione milanese di “Armonie senza Tempo”: venerdì 17 settembre il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” ospiterà oltre cinquanta vignaioli che offriranno in degustazione le etichette più rappresentative della loro produzione per far scoprire le molteplici sfumature del vino Lugana, la prima DOC riconosciuta in Lombardia e una tra le primissime in Italia.

Un’occasione imperdibile sia per i professionisti del settore, sia per tutti gli enoappassionati che potranno approfondire, grazie alla presenza dei produttori, le peculiarità di un vino di grande tradizione, ma anche molto contemporaneo, degustando le diverse espressioni di Lugana in abbinamento ad alcuni assaggi di prodotti tipici del basso Garda bresciano.

“Lugana Armonie senza Tempo” offrirà la possibilità di scoprire un territorio magnifico, che dista solo pochi chilometri da Milano, attraverso il suo vino simbolo, vera e propria perla enologica di qualità con una lunga storia da raccontare.



