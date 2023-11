Tour del rivoluzionario Twister Air

Tra i giochi in scatola che hanno fatto storia e superato le sfide di epoche e tendenze, Twister è decisamente uno dei più amati di sempre. Nato nel fervore degli anni '60, ha conquistato il cuore di molti, diventando un'icona culturale presente in innumerevoli film e serie tv e guadagnandosi un posto nell'immaginario di diverse generazioni. Da oggi, questo classico intramontabile può vantare un’imperdibile edizione tutta nuova e al passo con i tempi: Twister Air, la versione che combina l'entusiasmo tradizionale del gioco con l’interattività del digitale.



Milano sarà protagonista di un tour di Natale firmato Toys Center - insegna leader nel giocattolo e parte di PRG Retal Group. Il 25 e il 26 novembre, dalle 10:30 alle 19:00, tutti potranno provare il nuovo Twister Air e sfidarsi a colpi di ballo.



Per celebrare questa rivoluzione, Hasbro ha sapientemente selezionato due ambassador d’eccezione rappresentati da What The Factory: le star del web amate dalle famiglie di tutta Italia, Ninna e Matti, saranno alle prese con colori e pose intricate in vista dell’evento di febbraio 2024 in collaborazione con Toys Center, che incoronerà il campione italiano di Twister Air.