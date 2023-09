Arriva Giangurgolò al cinema teatro Orfeo

Lunedì 16 ottobre torna a Milano la VII edizione del Premio internazionale della comicità.

Giangurgolò è il nome della manifestazione ideata da Renato Converso.

Una kermesse di artisti tra comici, mimi, clown, fantasisti e musicisti, condotta dal maestro nazionale della comicità.

Renato Converso, che conduce la serata, è stato premiato lo scorso aprile dalla direzione artistica di Zelig per i suoi 40 anni di carriera e per aver diretto per oltre 35 anni, La Corte dei Miracoli di Porta Genova, fucina di talenti che ha sfornato negli anni 36 comici nazionali ora famosissimi.

Quest’anno il Giangurgolò d’oro verrà consegnato a Fausto Terenzi, il dj che insieme a Claudio Cecchetto, nel 1975 fonda la prima radio libera italiana “Radio Milano internazional” divertendo oltre 20 milioni di ascoltatori.

Giangurgolò è la maschera calabrese a cui è intitolato il festival e donerà al vincitore la sua maschera di bronzo modellata e forgiata dal maestro scultore calabrese Michele Zappino.

Tutto questo nella bellissima sala rossa del cinema teatro Orfeo di Milano, nel cuore della città, a due passi dai pittoreschi Navigli.



Giangurgolò

16 Ottobre 2023 ore 20.45



Cinema Teatro Orfeo - Sala Rossa

Viale Coni Zugna, 50

Milano



Info e biglietti: 333 3293212

346 423 3401

Gidesign – facilitatori d’impresa

Via Pietro Filargo, 36 -20143 Milano (MI)

Tel 02 366 33330

www.gidesign.it

info@gidesign.it