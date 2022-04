E' arrivata la primavera, torna l’Arché bazar

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 20 aprile 2022- Fondazione Arché torna nella suggestiva Villa Mirabello, al numero 6 dell’omonima via a Milano, con l’appuntamento primaverile dell’Arché Bazar. Da sabato 30 aprile a domenica 8 maggio, dalle 10 alle 19, infatti, nelle sale della quattrocentesca villa milanese faranno sfoggio di sé tanti articoli di qualità e a buon mercato che i visitatori e le visitatrici potranno acquistare con la certezza di sostenere le attività di Arché a fianco di donne e bambini e famiglie vulnerabili. Dopo la prima volta a CasArché a Roma, l’immancabile appuntamento della primavera milanese dell’Arché Bazar torna nelle sale di Villa Mirabello dove protagonisti saranno mobili di modernariato, lampade, biancheria vintage, tazzine, libri e tanti altri oggetti curiosi, nuovi e usati. A rendere possibile l’edizione primaverile dell’Arché Bazar 2022, come sempre, sono stati i volontari e le volontarie di Arché che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo e la propria voglia di fare prima e durante lo svolgimento del mercatino solidale. Sono loro che si occuperanno di preparare le sale, di ordinare i prodotti e di guidare i visitatori e le visitatrici, dando qualche consiglio speciale, alla scoperta dei pezzi unici e più affascinanti dell’Arché Bazar. «L’Arché Bazar si conferma un appuntamento fisso per la vitale comunità di Arché», commenta p. Giuseppe Bettoni, presidente e fondatore di Fondazione Arché, che aggiunge: «È l’impegno di tanti a rendere possibile il mercatino solidale a sostegno di mamme, bambini e famiglie in difficoltà. In questi giorni sarà anche l’occasione di sostenere l’impegno della Fondazione a fianco della popolazione civile ucraina vittima delle bombe e per una rapida risoluzione pacifica del conflitto»